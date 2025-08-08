लखनऊः राज्य परिवहन प्राधिकरण ने हादसे करने वाले वाहनों पर बड़ी सौर सख्त कार्रवाई है. राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में 8,322 वाहनों के परमिट निरस्त किये गए हैं. इनमें से तीन ऐसे परमिट हैं, जिन पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने देश की सभी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों को बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए वाहन डिलीवरी और आरसी जारी करने में बेवजह देरी जैसी गंभीर अनियमितताओं पर चेतावनी जारी की है.

738 परमिट 45 दिनों के लिए निलंबितः उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि इन वाहनों से हुई दुर्घटनाओं में चार से पांच मौतें हुईं हैं. उन्होंने बताया कि 738 परमिट को 45 दिनों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. 45 दिनों में सुधार का मौका दिया गया है, जबकि 1,200 परमिटधारकों को नोटिस जारी की गई है. इनकी वैधता सात वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी है और इन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया है. गंभीर दुर्घटनाओं के प्रकरण में कड़ाई दिखाना बेहद जरूरी है. एनसीआर में ईंधन मानकों के अनुरूप ही वाहनों के संचालन को लागू करने को कहा गया है. इसमें भी परमिट शर्तों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है. परिवहन आयुक्त ने बताया कि एडवांस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (एडीटीसी) के मामले में कुछ संस्थाओं को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया था. एक साल के अंदर कई संस्थाओं ने ट्रेनिंग सेंटर स्थापित नहीं किया है. ऐसे 11 सेंटरों के लेटर ऑफ इंटेंट निरस्त कर दिए गए हैं.

नियमों का घोर उल्लंघन कर रहीं कपंनियांः वहीं, परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि डीलर नेटवर्क की लापरवाही से न सिर्फ वाहन मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. मोटर यान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के स्पष्ट प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में आरसी के बिना चलने वाले वाहन कानूनन अवैध माने जाते हैं. बीमा और लोन सेवाओं से वंचित रहते हैं और राज्य को राजस्व हानि भी होती है.

डीलरों पर सख्त कार्रवाईः ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण ने बताया कि Honda Cars India Ltd. के एक डीलर ने पंजीकरण के 45 दिन बाद RC दी और ग्राहकों से गैर-कानूनी फॉर्म भरवाया. TVS Motor Company के डीलर ने बीमा और फॉर्म-22 के स्थान पर केवल फोटो अपलोड किए जिससे फाइल रिजेक्ट हुई और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समय पर जारी नहीं हो सका. Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. के वाहन को बिना पंजीकरण सड़क पर चलाया गया. वाहन बाद में प्रवर्तन अधिकारियों ने सीज़ किया. Toyota Kirloskar Motor के डीलर से अपंजीकृत वाहन से सवारी ढोने का मामला पकड़ा गया और 3.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

जारी की गई विधिक चेतावनीः ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि कोई डीलर RC विलंब या बिना पंजीकरण डिलीवरी करता है तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य में भी उसका ट्रेड सर्टिफिकेट नियम-44 के तहत निलंबित किया जाएगा. निर्माता कंपनी को भी उत्तरदायी पक्ष मानते हुए FAME-II, EV Subsidy सहित सभी प्रोत्साहनों की समीक्षा के लिए MoRTH व उपभोक्ता प्राधिकरण, भारत सरकार को संज्ञान में लाया जाएगा.

