हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब घर बनाने के लिए लेनी होगी पंचायतों से अनुमति, टीसीपी की तर्ज पर बनेगा नक्शा

हिमाचल में अब पंचायतों से मकान बनाने की अनुमति लेनी होगी. आपदा में हो रहे नुकसान के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है.

राजेश धर्माणी, कैबिनेट मंत्री
राजेश धर्माणी, कैबिनेट मंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी. लोगो को अपने मकान का नक्शा टीसीपी विभाग की तर्ज पर बनवाना होगा, जो फिर पंचायत की ओर से स्वीकृत किया जाएगा. सरकार जल्द ही इस व्यवस्था का लागू करने जा रही है, जिसके तहत लोग बिना अनुमति के घर नही बना सकते हैं. ये फैसला सरकार ने पिछले 3 सालों से आपदा में हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया है.

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल में घर बनाने के लिए पंचायत को अधिकार दिए जा रहे हैं, जहां पर एक सिंपल डायग्राम बनाकर पंचायत से घर बनाने की अनुमति ली जाएगी. इसका मकसद संयुक्त विकास है हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदाएं आ रही हैं और हर साल आपदाओं का सामना प्रदेश कर रहा है. इन आपदाओं में नुकसान को कम करने के साथ ही संपत्तियों को बचाया जा सके इसके लिए पंचायत की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है. हालांकि जो बड़े भवन निर्माण है उसकी अनुमति टीसीपी ही देगा. 600 स्क्वायर मीटर से ऊपर जितने भी निर्माण कार्य होंगे. इसकी अनुमति टीसीपी से ही लनी पड़ेगी. पंचायतों को भी टीसीपी के अधिकार दिए जा रहे हैं. एक हजार स्कवायर मीटर से अधिक प्लॉट की खरीद भी टीसीपी के दायरे में आएगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में अब घर बनाने के लिए लेनी होगी पंचायतों से अनुमति (ETV Bharat)

माफी मांगे भाजपा

वही, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के स्लैब कम कर दिए हैं और इसे भाजपा नेता जानता को राहत वाला फैसला करार दे रहे है, लेकिन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने भाजपा को जीएसटी के स्लैब कम करने का श्रेय लेने की बजाय देश की जनता से माफी मांगने की नसीहत दी है. राजेश धर्माणी ने कहा कि जीएसटी स्लैब में कम होने से लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी शुरू से ही इस टैक्स का विरोध कर रहे थे और इसे गब्बर सिंह टैक्स भी कह रहे थे और इसके सरलीकरण करने की मांग कर रहे थे. अब भाजपा इसका श्रेय लेने का काम काम कर रही है, लेकिन उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए जो 2017 से 2025 तक अतिरिक्त टैक्स लेकर देश के लोगों का शोषण किया है.

गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए कंगना की बात

सांसद कंगना रनौत की ओर से मुख्यमंत्री सहित राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर लगातार की जा रही टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि कंगना रनौत के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग अपनी बात सांसद कंगना रनौत के जरिए ही कहलवाते हैं.

Last Updated : September 20, 2025 at 2:32 PM IST

HIMACHAL PANCHAYAT HOUSE PERMISSIONPANCHAYAT TCP POWERTCP ACT HIMACHALRURAL AREAS HOUSE PERMISSION

