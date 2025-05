ETV Bharat / state

एक चापाकल पर 500 परिवार निर्भर! चेयरमैन के वॉर्ड में ही खुली 'नल-जल योजना' की पोल - WATER CRISIS MASAURHI

मसौढ़ी में पेयजल संकट ( ETV Bharat )

पटना: गर्मी का पारा चढ़ते ही पटना जिले के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर पेयजल संकट गहराने लगा है. ऐसे में गांव की बात तो छोड़िए, शहर के कई हिस्सों में भी पानी के लिए लोग परेशान हैं. मसौढ़ी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर-10 में लोगों को घर में पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो चापाकल के आगे लाइन लगा रहे हैं. एक चापाकल पर 500 परिवार है निर्भर: मसौढ़ी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर-10 डीह मसौढ़ी के महादलित टोले में महज एक चापाकल पर 500 परिवार निर्भर है. इस वार्ड में नल-जल के नाम पर पाइप तो बिछा दिया गया, लेकिन अब तक पानी मिल सका है. लोग सुबह-शाम चापाकल पर पानी लेने को लाइन लगाने पर मजबूर हैं. पटना में पानी के लिए हाहाकार! (ETV Bharat) स्थानीय लोगों में रोष: लोगों ने बताया कि ये वार्ड नगर परिषद की अध्यक्ष पिंकी देवी का है.बावजूद हालात खराब हैं. वार्ड वासियों ने कहना है कि पानी व्यवस्था जल्द से जल्द नहीं सुधरी तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे. मसौढ़ी में पेयजल संकट (ETV Bharat)

