गाजियाबाद की अनूठी रामलीला; सर्वर इंजीनियर बना 'रावण', तो मां लक्ष्मी का किरदार निभा रहीं पैथोलॉजिस्ट

विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोग निभा रहे रामलीला के पात्र ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 28, 2025 at 4:22 PM IST 3 Min Read