आईपी एक्सटेंशन में पीएम का कार्यक्रम रद्द होने पर मायूस हुए लोग, बोले 'पीएम मोदी को देखने की थी इच्छा'

नई दिल्ली: आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरूवार को दशहरा के दिन रावण दहन करने आना था. लेकिन, भारी बारिश के चलते ग्राउंड में पानी भर गया था. इसकी वजह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया. इससे पहले तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान व्यवस्था को संभालने में लगे रहे.

पीएम मोदी के पहली बार यमुनापार की रामलीला में रावण दहन करने आने पर स्थानीय लोग काफी उत्साहित थे. स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पीएम मोदी को देखने पहुंचे थे. कार्यक्रम रद्द होने के बाद वापस लौट रहे लोगों से ईटीवी भारत ने बातचीत की.

इस पर लोगों ने अपने अलग-अलग विचार साझा किए. आईपी एक्सटेंशन में ही रहने वाले पुनीत शर्मा ने कहा कि हमारे लिए यह ऐतिहासिक अवसर था कि पीएम मोदी हमारी श्री इंद्रप्रस्थ रामलीला में रावण दहन करने आने वाले थे. लेकिन, जब भगवान राम जो चाहते हैं वही होता है. काफी तेज बारिश हुई, जिसको हम एक प्राकृतिक आपदा सकते हैं. इसी वजह से कार्यक्रम रद्द हुआ. मोदी जी का हमें बेसब्री से इंतजार था. मोदी जी आते यहां तो हमारे लिए कोई घोषणा भी कर सकते थे. कार्यक्रम बारिश के कारण रद्द हुआ इससे हम लोग मायूस हुए हैं. लेकिन, हम चाहते हैं कि अगले साल मोदी जी यहां आकर रावण दहन करें.

पुनीत शर्मा ने कहा कि इतने साल से हम यहां रामलीला कराते आ रहे हैं लेकिन पहली बार दशहरा पर इतनी भारी बारिश हुई है.

नोएडा से आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में पहुंची सोनी ने बताया कि वह यहां पर मेला देखने आई थी. पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं तो मैं रुक गई थी. सोचा कि मोदी जी को देख कर ही जएंगे. लेकिन बहुत बारिश हो गई पूरा कार्यक्रम खराब हो गया. इसलिए मोदी जी भी नहीं आए. ग्राउंड में कीचड़ होने से लोग भी परेशान हो गए. कार्यक्रम रद्द होने से थोड़ा मायूस हुए हैं. अब वापस अपने घर जा रहे हैं.