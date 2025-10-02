ETV Bharat / state

आईपी एक्सटेंशन में पीएम का कार्यक्रम रद्द होने पर मायूस हुए लोग, बोले 'पीएम मोदी को देखने की थी इच्छा'

पीएम मोदी को आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में करना था रावण दहन, बारिश के कारण रद्द हुआ कार्यक्रम

आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन का कार्यक्रम
आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन का कार्यक्रम
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2025 at 11:17 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरूवार को दशहरा के दिन रावण दहन करने आना था. लेकिन, भारी बारिश के चलते ग्राउंड में पानी भर गया था. इसकी वजह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया. इससे पहले तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जवान व्यवस्था को संभालने में लगे रहे.

पीएम मोदी के पहली बार यमुनापार की रामलीला में रावण दहन करने आने पर स्थानीय लोग काफी उत्साहित थे. स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पीएम मोदी को देखने पहुंचे थे. कार्यक्रम रद्द होने के बाद वापस लौट रहे लोगों से ईटीवी भारत ने बातचीत की.

इस पर लोगों ने अपने अलग-अलग विचार साझा किए. आईपी एक्सटेंशन में ही रहने वाले पुनीत शर्मा ने कहा कि हमारे लिए यह ऐतिहासिक अवसर था कि पीएम मोदी हमारी श्री इंद्रप्रस्थ रामलीला में रावण दहन करने आने वाले थे. लेकिन, जब भगवान राम जो चाहते हैं वही होता है. काफी तेज बारिश हुई, जिसको हम एक प्राकृतिक आपदा सकते हैं. इसी वजह से कार्यक्रम रद्द हुआ. मोदी जी का हमें बेसब्री से इंतजार था. मोदी जी आते यहां तो हमारे लिए कोई घोषणा भी कर सकते थे. कार्यक्रम बारिश के कारण रद्द हुआ इससे हम लोग मायूस हुए हैं. लेकिन, हम चाहते हैं कि अगले साल मोदी जी यहां आकर रावण दहन करें.

पुनीत शर्मा ने कहा कि इतने साल से हम यहां रामलीला कराते आ रहे हैं लेकिन पहली बार दशहरा पर इतनी भारी बारिश हुई है.

नोएडा से आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में पहुंची सोनी ने बताया कि वह यहां पर मेला देखने आई थी. पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं तो मैं रुक गई थी. सोचा कि मोदी जी को देख कर ही जएंगे. लेकिन बहुत बारिश हो गई पूरा कार्यक्रम खराब हो गया. इसलिए मोदी जी भी नहीं आए. ग्राउंड में कीचड़ होने से लोग भी परेशान हो गए. कार्यक्रम रद्द होने से थोड़ा मायूस हुए हैं. अब वापस अपने घर जा रहे हैं.

वहीं, गाजीपुर से आए दिवाकर ने कहा कि यहां रावण देखने आए थे. लेकिन, पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं इसलिए अंदर ग्राउंड में एंट्री होने में भी 1 घंटे का समय लग गया. एंट्री हो गई तो सोचा कि मोदी जी आएंगे तो रावण दहन देखकर ही जाएंगे. 2 घंटे और रुके रहे. लेकिन, अब पता चला कार्यक्रम रद्द हो गया है अब वापस जा रहे हैं. दो-तीन घंटे हमारे खराब हो गए. लोगों को भी बहुत परेशानी हुई है.

वहीं, रामलीला ग्राउंड के नजदीक बिरयानी का ठेला लगाने वाले मोहम्मद नदीम ने कहा कि मोदी जी के आने की वजह से तीन दिन से यहां ठेला नहीं लगने दी जा रही थी. अब अभी जब मोदी जी का कार्यक्रम रद्द हो गया है तो मेला देखने के लोग आने शुरू हो गए हैं. अब हम भी अपनी बिरयानी की ठेली लगा रहे हैं.

PM MODI RAVAN DAHAN PROGRAMPM MODI IP EXTENSIONVIJAY DASHMI 2025PEOPLE SAD AFTER PM VISIT CANCELLED

