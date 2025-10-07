नक्सलगढ़ अबूझमाड़ में सड़क चाहते हैं लोग, गुमियाबेड़ा गांव के लोग मांग लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट
गांव वालों का कहना है कि दशकों से वो सड़क निर्माण की राह देख रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 11:38 AM IST
नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर अब नक्सल प्रभावित इलाकों में दिखाई पड़ने लगा है. अबूझमाड़ के ग्रामीण जहां पहले नक्सलियों के खौफ से गांव के बाहर निकलने तक से डरते थे. वहीं ग्रामीण अब अपने गांव के विकास के लिए आए दिन कलेक्टर से मिलने पहुंच रहे हैं. बस्तर में नक्सली सालों से सड़क बनाए जाने के विरोधी रहे हैं. नक्सलियों के डर से ग्रामीण कभी सड़कों की मांग नहीं करते थे. लेकिन नक्सलियों का खौफ खत्म होते ही ग्रामीण अब बुनियादी सुविधाओं में जिसमें रोड शामिल है उसकी मांग करने लगे हैं. ग्रामीण चाहते हैं उनके गांव तक सड़क पहुंचे. शिक्षा और स्वास्थ्य भी उनकी पहुंच में हो.
सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट: सोमवार को भी गुमियाबेड़ा गांव के लोग अपनी मांगों को लेकर नारायणपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे. गांव वालों ने कलेक्टर को बताया कि उनके गांव तक पक्की सड़क आने जाने के लिए नहीं है. बारिश के दिनों में उनका जीवन मुश्किलों से भर जाता है. पुल पुलिया भी नहीं होने के चलते वो परेशान हैं. गांव के लोगों ने जिला प्रशासन को बताया कि बच्चों को स्कूल जाने, सरकार राशन लेने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक में दिक्कत होती है. गांव वालों ने बताया कि उनका गांव गुमियाबेड़ा पहाड़ पर बसा है. गांव तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क है. साल 2013 और 14 के बीच उन लोगों ने श्रमदान कर पहाड़ी को काटा और फिर कच्ची सड़क बनाई.
हम लोग रोड की मांग पिछले 8 से दस सालों से कर रहे हैं. देखते हैं कबतक रोड की मांग हमारी पूरी होती है: सोमारू राम, ग्रामीण, गुमियाबेड़ा
पहाड़ी के ऊपर हमारा गांव है. साल 2013 से में पहाड़ी को काटकर कच्ची रोड बनाया. सालों से हमलोग अफसरों के पास रोड के लिए मदद मांग रहे हैं लेकिन कोई भी मदद अबतक नहीं मिली है. हमें सिर्फ अबतक आश्वासन मिला है: शंकर पोयाम, ग्रामीण, गुमियाबेड़ा
हम लोग सालों से रोड की मांग कर रहे हैं. गाड़ी नहीं चलने और रोड नहीं होने से हमारी फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाती है. मरीजों को ले जाने के लिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. नारायणपुर से लगा हुआ हमारा गांव है लेकिन विकास के कामों में ये पिछड़ा गांव है: उर्मिला हिचामी, सरपंच, नेडनार पंचायत
जिला प्रशासन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा: ग्रामीणों से मुलाकात के बाद जिला प्रशासन की ओर से भरोसा दिया गया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा. शासन की ओर से भी कहा गया है कि बस्तर के गांव गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा. कलेक्टर ने कहा है कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसे हम पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं.