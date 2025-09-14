देवघर में आवारा कुत्तों के आतंक से खौफ में लोग, रोज आ रहे डॉग बाइट के 30 से 35 केस, नगर निगम हुआ एक्टिव
देवघर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है. प्रतिदिन दर्जनों डॉग बाइट के केस आ रहे हैं.
Published : September 14, 2025 at 5:24 PM IST
देवघर: जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है. सदर अस्पताल और दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 30 से 35 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं. ऐसे में स्थानीय लोग दहशत में हैं. हालांकि नगर निगम की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने की पहल शुरू कर दी गई है.
इन इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक अधिक
देवघर के सभी चौक-चौराहा पर आवारा कुत्तों का झुंड देखने को मिलता है. कई बार कुत्तों का झुंड आते-जाते राहगीरों पर हमला भी कर देता है. देवघर के बरमसिया, कुंडा, बिलासी, श्री राम झा चौक जैसे इलाकों में प्रतिदिन कोई ना कोई शख्स डॉग बाइट का शिकार हो रहा है.
स्थानीय लोगों ने साझा की परेशानी
इस संबंध में स्थानीय सत्यनारायण यादव बताते हैं कि स्कूल आते-जाते बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्ते ज्यादा हमला करते हैं. कई बार कुत्तों की वजह से सड़क हादसे भी हो जाते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्तों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. लोगों ने बताया कि जिन इलाकों में पहले पांच कुत्ते हुआ करते थे, अब वहां 50 कुत्ते देखने को मिल रहे हैं. जिससे आम लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है.
डॉग कैचर टीम हुई सक्रिय
वहीं शहर में कुत्तों और आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. जिसके बाद नगर निगम की तरफ से एक एजेंसी को शहर के सभी चौक-चौराहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई. जिसके बाद शिकायत मिलने पर शहर के चौक-चौराहों पर डॉग कैचर टीम पहुंच रही है और कुत्तों को उठाकर ले जा रही है.
आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम शुरू
देवघर के श्रीराम झा चौक पर कुत्तों को पकड़ने आई टीम के कर्मचारी ने कहा कि वे लोग आवारा कुत्तों को पकड़ कर नंदन पहाड़ स्थित एक केंद्र में छोड़ देते हैं. जहां डॉक्टरों की टीम इन आवारा कुत्तों की नसबंदी करते हैं और इन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं. उसके बाद कुछ दिनों तक कुत्तों को सेंटर में रखा जाता है और फिर इन सभी कुत्तों को वहीं छोड़ दिया जाता है, जहां से इन्हें पकड़ कर लाया गया था.
नगर निगम के चिकित्सक डॉक्टर अमानुल्लाह बताते हैं कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने और नसबंदी करने के बाद यह कुत्ते नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं. नसबंदी होने से उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है. जिससे कुत्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है. साथ ही काटने पर व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होता है.
आपको बता दें कि देवघर में सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बल्कि आवारा सांडों एवं अन्य दूसरे पशुओं से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि देवघर में लोग मन्नतें पूरा होने के बाद गाय या बैल दान करते हैं. जिस वजह से यहां पर आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है.
नगर आयुक्त ने दी जानकारी
वहीं इस संबंध में देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर हरियाणा की एजेंसी को आवारा पशुओं को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए टीम जगह-जगह जाकर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को पकड़ रही है, ताकि देवघर की सड़कों पर आम लोग सुरक्षित चल सकें.
एंटी रेबीज पर्याप्तः डॉ. शरद
वहीं देवघर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार बताते हैं कि देवघर के क्षेत्रीय एवं जिला टीका भंडार में एंटी रेबीज पर्याप्त है, लेकिन जिस प्रकार से सदर अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉग बाइट के केस आ रहे हैं ऐसे में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी भी हो सकती है.
जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूरे जिले में प्रतिदिन 35 से 40 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं. ऐसे में यदि नगर निगम की तरफ से जल्द से जल्द आवारा कुत्तों पर नकेल नहीं कसा गया तो आने वाले समय में डॉग बाइट के मामलों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है.
