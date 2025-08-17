ETV Bharat / state

भारी बारिश से पाकुड़ के कई गांव जलमग्न, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित - FLOOD IN PAKUR

पाकुड़ के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है. कई घर जलमग्न हो चुके हैं. ग्रामीण इससे काफी परेशान हैं.

FLOOD IN PAKUR
गांव में घुसा पानी (ईटीवी भारत)
Published : August 17, 2025 at 7:12 AM IST

पाकुड़: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश के कारण सदर प्रखंड के चांदपुर गांव के कई टोलों में गंगा नदी का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बाढ़ के पानी के कारण लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है.

चांदपुर गांव के हरिजनटोला, गिरिधारी मंदिर टोला और दुर्गा मंदिर टोला में दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है. सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे सैकड़ों ग्रामीण इन दिनों परेशान हैं. प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण फरक्का गंगा और बांसलोई नदी का पानी उफान पर है. इन नदियों का पानी गांव में घुस गया है. इससे करीब 60 से 70 घरों में रहने वाले लोग परेशान हैं.

पाकुड़ के कई गांव जलमग्न (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं. अनाज-सब्जी लाने के लिए उन्हें पानी से होकर जाना पड़ रहा है. सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है. ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पीने के पानी के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है.

ग्रामीणों ने बताया कि सभी प्रभावित गांव निचले इलाकों में हैं. उन्हें हर साल इस समस्या का सामना करना पड़ता है. अगर इसी तरह बारिश होती रही, तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा. साथ ही, लोग बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं.

