पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, कोटा में कैंडल मार्च - TERROR ATTACK IN PAHALGAM

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कोटा में कैंडल मार्च ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 23, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 8:14 AM IST 2 Min Read

कोटा: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल गया. हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने कोटा में कैंडल मार्च निकाला गया. इसमें आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई. इसमें विभिन्न संगठनों ने अलग-अलग आयोजन किए. शहरवासियों ने किशोर सागर तालाब की पाल पर मोमबत्ती जलाकर आक्रोश जताया. भाजपा नेता मयंक सेठी ने कहा कि भारत में रह रही देशविरोधी ताकतों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इस कैंडिल मार्च में साहिल मिर्जा, संजय सैनी व अनिल शर्मा शामिल थे. इसी तरह सुभाष सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला गया. हमले में स्थानीय लोगों का इंवॉल्वमेंट रहा है, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए. लोगों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. लोगों ने कहा कि इस आतंकी घटना के विरोध में देश एकजुट है. आतंकवादियों को पनाह दे रहे देश पर कार्रवाई होनी चाहिए. कठोर जवाब देना चाहिए. पढ़ें:पहलगाम आतंकी हमला निंदनीय, आतंकियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया: सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती - कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने कहा कि आतंकी हमले में देश के बेगुनाह नागरिक मारे गए. इससे पूरे देश में भारी आक्रोश है. उन्होंने सवाल उठाया कि सुरक्षा में चूक कहां हुई, जो ऐसा बड़ा आतंकी हमला किया गया. आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है. पहलगाम से जत्था रवाना होता है. इस यात्रा को लेकर भय का माहौल बनाया जा रहा है. इस मामले में देश की जनता और सभी दल सरकार के साथ हैं. इस मौके पर कांग्रेस के जिला महासचिव मनीष गुर्जर, राकेश पीपाड़ा आदि मौजूद थे.

Last Updated : April 23, 2025 at 8:14 AM IST