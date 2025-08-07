Essay Contest 2025

शाहजहांपुर में मुरादाबाद-फर्रुखाबाद रोड पर लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले, पुलिस देखती रही तमाशा - TRUCK ON FIRE IN SHAHJAHANPUR

सीओ अजय राय ने कहा, बाराकला गांव के पास ट्रक से बदबू आने पर लोगों ने हंगामा किया, फिर ट्रक में आग लगा दी.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहांपुर में उग्र भीड़ ने ट्रक फूंका, ड्राइवर को पीटा (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 3:27 PM IST

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक में गोवंश के अवशेष होने के शक के चलते लोगों ने पहले ड्राइवर को पीटा. इसके बाद उन्होंने ट्रक में आग लगा दी. आग लगने पर ट्रक पूरी तरह जल गया. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. ट्रक में आग लगाने और ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है.

ट्रक में गोवंश के अवशेष होने का शक था: मामला थाना कलान क्षेत्र के पटना देवकली क्षेत्र का है. यहां शाहजहांपुर बदायूं मार्ग पर कांवड़िये गुजर रहे थे. वहां ने निकल रहे ट्रक से बदबू आने पर लोगों ने ट्रक को रोक लिया. ट्रक में पशुओं की खाल भरी हुई थी. लोगों को शक था कि ट्रक में गोवंश के अवशेष हैं.

जानकारी देते सीओ अजय राय (Video Credit: ETV Bharat)

भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा: भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा. इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. नाराज लोगों ने पुलिस के सामने ही ट्रक में आग लगा दी. देखते ही देखते पूरा ट्रक जल गया. लोग आग लगाने के बाद भी ट्रक पर लगातार पथराव करते रहे.

जानें क्या कह रही है पुलिस: सीओ अजय राय का कहना है गुरुवार को रिंकू गुप्ता निवासी बारा कला ने सूचना दी कि UP38 T 9272 वाहन तेज गति से फर्रुखाबाद से जा रहा था. जहांगीराबाद के बारा कला ढाबे के पास वाहन चलाने को लेकर अज्ञात लोगों के बीच कहासुनी हुई. इसमें अज्ञात लोगों ने वाहन के टायरों में आग लगा दी.

कांवड़ियों का इस मामले से कोई संबंध नहीं: मौके पर पहुंची पुलिस टीम को वाहन के अंदर भैंस की सींग जैसी चीज दिखाई दी. पशु चिकित्सा अधिकारी कलान ने इसकी पुष्टि की. सीओ अजय राय ने कहा कि थाना कलान में मामला पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस मामले का कांवड़ियों से कोई लेना देना नहीं है. ये ट्रक बदायूं होते हुए सम्भल जा रहा था.
ख़ास ख़बरें

