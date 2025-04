ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घोषणा से खुश हुई गिरिडीह की जनता, कहा - जल्द शुूरू हो काम - MEDICAL COLLEGE IN GIRIDIH

गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज और 300 बेड अस्पताल का एलान ( Etv bharat )

गिरिडीह: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज और 300 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की है. मंत्री के इस एलान का गिरिडीह जिले के लोगों ने स्वागत किया है. दरअसल शनिवार को गिरिडीह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की. इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद थे. मंत्री द्वारा 300 बेड के अस्पताल की घोषणा के बाद गिरिडीह वासियों में हर्ष देखा जा रहा है. कांग्रेस नेता अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू ने इसका स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि गिरिडीह विधायक और मंत्री सुदिव्य कुमार शहर से सटे इलाके में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे थे. लेकिन अब उनकी मेहनत सफल होती दिख रही है. गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज और 300 बेड अस्पताल की घोषणा (Etv bharat) मेडिकल कॉलेज से हर वर्ग को लाभ: स्थानीय स्थानीय निवासी मोहम्मद शमीम ने कहा कि निश्चित तौर पर यह खुशी की बात है. गिरीडीह में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो यहां के बच्चों को लाभ होगा ही. इसके साथ आसपास के जिले के बच्चों को भी सीधा लाभ मिलेगा. सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त होनी ही चाहिए. जिले में 300 बेड का अस्पताल बनेगा जो सभी सुविधाओं से लैस रहेगा. ऐसे में इसका लाभ यहां के लोगों को ही मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने इसके लिए काफी प्रयत्न किया था.

