गैरसैंण की सड़कों पर महाहंगामा, स्थायी राजधानी समेत गूंजे ये मुद्दे, पुलिस से हुई धक्का मुक्की - PROTEST IN GARSAIN

गैरसैंण में बुधवार को कई सगठनों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया. इसमें स्थायी राजधानी का मुद्दा भी गूंजा

protest in Garsain
गैरसैंण की सड़कों पर महाहंगामा (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2025 at 6:17 PM IST

भराड़ीसैंण/गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए दिवालीखाल में लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने भी दिवालीखाल में विशाल धरना प्रदर्शन किया और गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करने की मांग की. नगर पंचायत गैरसैंण के अध्यक्ष मोहन भंडारी के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में नगर क्षेत्र के सभासदों, विभिन्न गांवों के प्रधानगणों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत महिला मंगल दलों और युवा संगठनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

पूर्वनियोजित कार्यक्रम के अनुसार, रैली सुबह 11 बजे कालीमाटी के बैरियर पर पहुंची. जहां बड़ी संख्या में तिरंगा लिए महिलाएं और युवा, सरकार के खिलाफ क्षेत्र की बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्थाओं के साथ ही गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करने के नारे लगाते रहे. वहीं गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर आंदोलनकारी भी, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे.

इसके बाद विधानसभा घेराव के लिए जाने की जिद्द में पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोक-झोंक के साथ ही धक्का-मुक्की भी हुई. एक घंटे तक चले धरना-प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारी बैरियर हटाकर 1 किलोमीटर पैदल चलकर दिवालीखाल पहुंच गये. जहां पर तीन स्तरों वाले विशेष सुरक्षा बैरियर पर आंदोलनकारीयों की पुलिसकर्मियों के साथ तीखी-झड़प और धक्का-मुक्की हुई. सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में पंहुचीं महिला आंदोलनकारी और ग्रामीण आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे.

इस दौरान दर्जनों आंदोलनकारी रैलिंग बैरियरों को घसीटते हुए आगे निकल गए. जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे नंबर के गेट बैरियर पर रोकने में कामयाब हुए. जिसके बाद आंदोलनकारी पहले और दूसरे बैरियर के बीच बैठकर नारेबाजी करने लगे.

आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए मोहन भंडारी ने कहा कि सरकार गैरसैंण की घोर उपेक्षा पर उतारू है. हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी सड़कों जैसी सुविधाएं तक देने को तैयार नहीं है. जिसको लेकर आज क्षेत्रवासी सड़क पर उतरने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड आंदोलन का नेतृत्वकर्ता रहा है. स्थाई राजधानी हमारा हक है जिसे हम लेकर रहेंगे.

आंदोलनकारियों की मांग पर सीएमओ चमोली ने लिखित आश्वासन दिया कि गैरसैंण अस्पताल में तीन दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने के साथ ही महिला रोग विशेषज्ञ सप्ताह में दो दिन गैरसैंण में सेवा देंगी. वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 नैनीताल-कर्णप्रयाग पर बरसात के बाद सुधारीकरण कार्य शुरू किए जाने का आश्वासन जिला विकास अधिकारी द्वारा दिया गया. जिसके बाद आंदोलनकारियों ने प्रशासन की बात मानते हुए धरना समाप्त किया.

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया प्रदर्शन: वहीं दिवालीखाल में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में युवाओं ने भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया. सरकारी नौकरियों में धांधली बंद करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ छल करने वाले शासन में नियुक्त भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए.

संगठन अध्यक्ष राम कंडवाल ने विधानसभा में नियुक्त उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट डीडीओ को बर्खास्त कर वापस भेजने की मांग की. कौशल विकास विभाग के तहत प्रशिक्षण दायी संस्था पर प्रशिक्षकों के घोषित मानदेय के विपरीत आधा हिस्सा हड़पने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सचिवालय की नियुक्तियों में खुलेआम धांधली चल रही है. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष मूकदर्शक बनी हुई हैं. वर्तमान में आयोग की परीक्षा परिणामों में अंक नहीं बताए जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि सरकार के इशारे पर खुलेआम धांधली की जा रही है. मौके पर उपस्थित उपजिलाधिकारी ने युवाओं से बातचीत कर मनाने का प्रयास किया. जिसके बाद उनका मांग संबंधी ज्ञापन लेकर सरकार तक पंहुचाने का आश्वासन दिया.

सूराज सेवा दल ने किया प्रदर्शन: भराड़ीसैंण में आयोजित मॉनसून सत्र के दौरान उत्तराखंड सूराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर दिवालीखाल और जंगलचट्टी बैरियरों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी ओर धरना प्रदर्शन कर किया.

गैरसैंण में प्रदर्शनगैरसैंण मॉनसून सत्रGAIRSAIN MONSOON SESSIONउत्तराखंड बेरोजगार संघ का प्रदर्शनPROTEST IN GARSAIN

