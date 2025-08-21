बेमेतरा: जिले के कोहड़िया में स्पंज आयरन फैक्ट्री प्रस्तावित है. इस फैक्ट्री को खोले जाने और उसके संचालन से पहले बेमेतरा में जनसुनवाई रखी गई. यह जनसुनवाई बेमेतरा जिला प्रशासन एवं रायपुर पर्यावरण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई. इसमें भारी संख्या में ग्रामीण जुटे.

लोगों ने फैक्ट्री को लेकर जताया विरोध: इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. सभी ने फैक्ट्री नहीं खोलने की मांग एक सुर में की. इसे लेकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं जनसुनवाई में बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू, और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा भी शामिल हुए.

कोहड़िया में स्पंज आयरन फैक्ट्री के खिलाफ लोग (ETV BHARAT)

राजनेताओं ने जताया विरोध: बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने भी इस फैक्ट्री को लेकर अपनी आपत्ति जताई. जिला पंचायत सदस्य हरीश साहू, किसान भाजपा नेता योगेश तिवारी ने भी फैक्ट्री के विरोध में अपना बयान दर्ज कराया. नेताओं का कहना है कि फैक्ट्री के दुष्प्रभाव को देखते हुए उन्होंने इसका विरोध जताया है. इस दौरान अंचल के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में वहां शामिल हुए. यहां उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में फैक्ट्री नहीं खोलने की मांग की है.

ग्रामीणों ने पर्यावरण अधिकारी को घेरा: वहीं जनसुनवाई के बाद वापस लौटते वक्त पर्यावरण अधिकारी के कार को ग्रामीणों ने घेरा. उसके बाद पुलिस फोर्स ने जैसे तैसे उनके लिए रास्ता खुलवाया. जनसुनवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारी एवं बेमेतरा के अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने कहा कि यहां के लोग और जन प्रतिनिधि सब इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं.

स्पंज आयरन फैक्ट्री के खोलने के सम्बद्ध में अंचल के 800 से अधिक लोगों आपत्ति दर्ज कराई है. किसी ने भी फैक्ट्री के पक्ष बयान नहीं दिया है- अनिल वाजपेयी, अपकर कलेक्टर, बेमेतरा

अब ऐसे में देखना होगा कि बेमेतरा के कोहड़िया में स्पंज फैक्ट्री को लेकर जिला प्रशासन का अंतिम फैसला क्या होता है.