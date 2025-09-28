गौरेला-पेंड्रा मरवाही में जर्जर सड़कों के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध
सड़कों की बदहाली से परेशान जनता सड़क पर उतरी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 7:43 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: राजमार्ग क्रमांक-45 की खराब हालत और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से परेशान जनता ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. पेंड्रा-गौरेला मुख्य मार्ग पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने धरना देकर चक्काजाम किया.
हर दिन हो रही दुर्घटनाएं, लोक निर्माण विभाग लापरवाह: स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले दो हफ्तों में खस्ताहाल सड़कों की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है. नवरात्र के दौरान आसपास के जिलों से श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन खराब सड़कों के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोक निर्माण विभाग इन हालातों के बावजूद बेफिक्र बना हुआ है.
स्कूल के बच्चे तक परेशान हो रहे हैं. अधिकारी निवेदन के बाद भी नहीं सुन रहे. 15 दिन पहले गड्ढे भरे थे वो फिर वैसे ही हो गए यानी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है- इकबाल सिंह पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष
नया बस स्टैंड तिराहे पर चक्काजाम: नाराज लोगों ने पेंड्रा के नया बस स्टैंड तिराहे पर चक्काजाम कर दिया. इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लगभग एक घंटे तक यातायात ठप रहा. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं को रास्ता देने की मानवता भी दिखाई.
3 दिन का अल्टीमेटम: प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों के भीतर सड़कों के गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई, तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे. लोगों की मांग है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी खुद मौके पर आकर समस्या सुनें और समाधान करें.
PWD ने दिया आश्वासन: प्रदर्शन स्थिति को गंभीर होता देख लोक निर्माण विभाग (PWD) की एसडीओ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने आश्वासन दिया कि गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही इसे पूरा कर लिया जाएगा. तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने चक्काजाम समाप्त किया.
नियमित निगरानी की मांग: प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मांग की कि सड़क निर्माण और मरम्मत के साथ-साथ विभाग को सड़कों की नियमित निगरानी भी करनी चाहिए. ताकि समय रहते खराब सड़कों की मरम्मत हो सके और दुर्घटनाएं रोकी जा सकें.