ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बोले लोग, मोदी और सेना पर कही ये बात - OPERATION SINDOOR

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बोले लोग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 12:50 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 1:44 PM IST 3 Min Read

हमीरपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है. सेना ने पाकिस्तान की अलग-अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया जो सफल रहा. आतंकी ठिकानों में बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है. भारत की इस कार्रवाई दौरान हमीरपुर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि 'कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी और केंद्र के साथ खड़ी होगी. कोई भी पार्टी देश हित से बड़ी नहीं है और सेना की कार्रवाई का सभी स्वागत करते हैं.' ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों ने की सेना और मोदी की तारीफ (ETV Bharat) 'हमें भारतीय सेना पर गर्व' हमीरपुर भाजपा महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष अर्चना चौहान ने कहा कि 'पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की गई एयर स्ट्राइक पर देश भर में जश्न का माहौल है. हमें भारतीय सेना पर गर्व है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घर में घुसकर सबक सिखाया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हर कोई भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना कर रहा है. रात को 1:00 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए.' 'आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब'

हमीरपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है. सेना ने पाकिस्तान की अलग-अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया जो सफल रहा. आतंकी ठिकानों में बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है. भारत की इस कार्रवाई दौरान हमीरपुर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि 'कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी और केंद्र के साथ खड़ी होगी. कोई भी पार्टी देश हित से बड़ी नहीं है और सेना की कार्रवाई का सभी स्वागत करते हैं.' ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों ने की सेना और मोदी की तारीफ (ETV Bharat) 'हमें भारतीय सेना पर गर्व' हमीरपुर भाजपा महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष अर्चना चौहान ने कहा कि 'पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की गई एयर स्ट्राइक पर देश भर में जश्न का माहौल है. हमें भारतीय सेना पर गर्व है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घर में घुसकर सबक सिखाया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हर कोई भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना कर रहा है. रात को 1:00 बजे सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए.' 'आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब' हमीरपुर कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने कहा कि 'पहले तो मैं भारतीय सेना को बधाई देता हूं. भारतीय सेना ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है. ये पहले से ही चला आया है कि जब-जब पाकिस्तान ने आंखें दिखाई हैं उसे मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है.' 'ये पार्टी की नहीं, देश की बात' वहीं, स्थानीय युवा विशाल राणा ने कहा कि 'पाकिस्तान को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है. भारतीय सेना की बात हो तो ये किसी पार्टी की बात नहीं रह जाती है. देश की बात है. यहां भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया है. इसके लिए भारतीय सेना के जवानों को बहुत-बहुत बधाई.' 'पाकिस्तान ने हर बार मुंह की खाई' वहीं, स्थानीय युवा टोनी ठाकुर ने कहा कि 'जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है. आप कोई भी युद्ध ले लीजिए हर युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है. हिमाचल प्रदेश का युवा केंद्र सरकार और सेना के साथ खड़ा है. देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए जहां हमारी बात होगी हम वहां पर सेवा के साथ खड़े हैं.' ये भी पढ़ें: शिमला के लोगों ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' से भी बड़ी कार्रवाई की मांग , बोले- पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए

Last Updated : May 8, 2025 at 1:44 PM IST