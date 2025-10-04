ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में योग करने पहुंचे लोग, वन्यजीव प्रेमियों ने उठाए सवाल, कार्रवाई की मांग

त्रिभुवन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना गंभीर है. इससे वन विभाग की आंतरिक हलचल में भी सवाल उठ रहे हैं. मामला शनिवार का बताया जा रहा है. इसमें कुछ लोगों को खुलेआम योग करते हुए देखा गया. वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जंगल में बाघों की दिनचर्या बेहद संवेदनशील होती है. छोटी-सी हलचल, वाहनों की आवाजाही या इंसानों का जमावड़ा भी बाघों के शिकार, प्रजनन और मूवमेंट पर गहरा असर डाल सकता है.

बूंदीः रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसे राजस्थान का नया और चमकता बाघों का घर कहा जाता है, इन दिनों सुर्खियों में है. वजह न तो कोई बाघ की मूवमेंट है और न ही जंगल की कोई नई खोज, बल्कि वजह है जंगल के बीच योगासन. जिस जगह इंसानों की हलचल भी सख्त वर्जित है, वहां कुछ खास लोगों को योग करने और जंगल के बीच घूमने की खुली छूट दी गई. मामला सामने आते ही रामगढ़ टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह हाड़ा ने आपत्ति जताई है. इस मामले में एसीएफ नवीन नारायणी का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है, रेंजर और स्टॉफ से इस संबंध में जवाब मांगा जा रहा है.

पुराने डीएफओ ने लगाई थी रोकः रामगढ़ टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह हाड़ा ने बताया कि मामला गंभीर है. उन्होंने तत्काल प्रदेश के वनमंत्री संजय शर्मा और सीसीएफ सुगनाराम को शिकायत भेजकर इस तरह के आयोजन करवाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि तत्कालीन डीएफओ अरविंद कुमार झा ने आरवीटीआर में इस तरह की गतिविधियों को लेकर सख्त आदेश जारी किए थे. उनका कहना था कि टाइगर रिजर्व कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, जहां कोई भी आकर अपनी गतिविधियां कर सके. विजय अमृत सिंह हाड़ा ने कहा कि योग करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है.

बाघों की सुरक्षा या नियमों की धज्जियां?: वन्यजीव प्रेमी महिपाल सिंह का साफ कहना है कि कोर और क्रिटिकल एरिया में वाहनों की आवाजाही और मानव गतिविधियां सीधा खतरा है. टाइगर रिजर्व का मकसद ही यह है कि वहां बाघ बिना इंसानी हस्तक्षेप के रह सकें. अभी कोर एरिया की परमिशन ही नहीं है, उसके बावजूद लोग कोर एरिया में किसके आदेश से पहुंचे?. ऋषि व्यास ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और रिजर्व की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करार दिया है. उनका कहना है कि बाघों के घर में इंसानों की चहलकदमी, गाड़ियों का शोर और योगाभ्यास जैसी गतिविधियां न सिर्फ अवैध हैं बल्कि बाघों की जिंदगी से खिलवाड़ भी हैं. वे इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं.

यह बोले वन अधिकारीः इस मामले में डीएफओ देवेंद्र भाटी का कहना है कि इस मामले की जानकारी नहीं है. 2 अक्टूबर से वन्यजीव सप्ताह चल रहा है. इसमें हम सरकारी कर्मियों को जंगल का भ्रमण करवा रहे हैं, लेकिन को एरिया में किसी को जाने की परमिशन नहीं है. इसी प्रकार एसीएफ नवीन नारायणी का कहना है उन्हें भी अभी आधा घंटे पहले ही इस मामले की जानकारी लगी है कि कुछ लोग कंटेनर के साथ कोर एरिया के रामगढ़ महल पर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि फिलहाल कोर एरिया में किसी भी गतिविधियों पर पाबंदी है. रेंजर और अन्य स्टाफ कर्मियों से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर कैंटर में लोग महल तक कैसे पहुंचे?.