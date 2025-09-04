पलामू: बलिदानी संतन मेहता का तिरंगे से लिपटा पार्थिव शरीर गुरुवार को हैदरनगर लाया गया. पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े. महिला-पुरुष, बच्चे-बूढ़े सभी अपने वीर सपूत को देखने के लिए आतुर नजर आए.

हैदरनगर बाजार से जगह-जगह फूल-मालाओं से अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. जब अंतिम यात्रा पैतृक गांव बरेवा पहुंची तो माहौल गम और गर्व से विभोर हो उठा. हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. युवा लगातार संतन मेहता अमर रहे के नारे लगाते रहे. हर किसी की आँखें नम थीं लेकिन चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था.

मुखाग्नि से पहले पुलिस जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम सम्मान अर्पित किया. इसके बाद संतन मेहता को उनके भाई ने मुखाग्नि दी. इस मौके पर उपसमाहर्ता गौरांग महतो, डीएसपी मो. याकूब, सीओ संतोष कुमार और थाना प्रभारी अफजल अंसारी मौजूद रहे. पूरे क्षेत्र से उमड़े जनसैलाब ने यह साबित कर दिया कि संतन मेहता के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा.

शहीद जवान संतन मेहता को लोगों ने दी अंतिम विदाई (ETV Bharat)

हैदरनगर ने खोए दो सपूत, शहादत पर क्षेत्र गमगीन

पलामू जिला के मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत केदल जंगल में बुधवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पलामू पुलिस के दो जवान शहीद हो गए. इनमें हैदरनगर प्रखंड के दो सपूत सुनील राम और संतन मेहता शामिल हैं. दोनों की शहादत की खबर जैसे ही क्षेत्र में पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

गुरुवार को शहीद जवानों का पार्थिव शरीर हैदरनगर लाया गया तो माहौल गमगीन हो उठा. हर किसी की आँखें नम थीं। लोग अपने वीर सपूतों को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े. ग्रामीणों का कहना है कि इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी. शोक व्यक्त करने वालों में विधायक संजय कुमार यादव, पूर्व विधायक कमलेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूज मेहता, जिला परिषद संगीता देवी, मुखिया संतोष कुमार सिंह, पंसस गुप्तेश्वर पांडेय, मुखिया कमल कुमार कौशल, मुखिया जितेंद्र सिंह, डॉ अजय जायसवाल, विवेकानंद सिंह, अरुण मेहता, दयाशंकर मेहता आदि शामिल रहे.

पहाड़ से निकल कर देश की सेवा को चुना

पलामू जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र के अति सुदूर और नक्सल प्रभावित बरेवा गांव का बेटा संतन मेहता उर्फ पिंटू मेहता (35 वर्ष) गुरुवार को शहीद हो गया. वे पलामू पुलिस के टाइगर बटालियन में कार्यरत थे और मनातू के केदल जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए. संतन मेहता का जीवन संघर्ष और प्रेरणा की मिसाल रहा है.

पहाड़ और नक्सल प्रभाव वाले इलाके से निकलकर उन्होंने शिक्षा हासिल की और पुलिस सेवा में शामिल होकर अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया. संतन ने प्रारंभिक शिक्षा हैदरनगर के बरेवा मध्य विद्यालय से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने हैदरनगर हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई की. मेहनत और लगन के बल पर वे पुलिस में 2011 में भर्ती हुए.

उनका विवाह वर्ष 2017 में धूमधाम से हुआ था. शहीद संतन अपने पीछे पत्नी सरिता देवी, दो पुत्रियां पूजा कुमारी (6 वर्ष) और राशि कुमारी (4 वर्ष) और वृद्ध माता छकनी देवी को छोड़ गए हैं. घर पर शोकाकुल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गुरुवार को जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया. हर आंख नम हो गई. गांव के लोग बताते हैं कि संतन बचपन से ही प्रतिभाशाली थे. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. वे गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे. शहादत की खबर से न सिर्फ बरेवा बल्कि पूरा हैदरनगर गमगीन है. ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि शहीद के परिवार को सम्मान और सुरक्षा दी जाए, ताकि उनकी पत्नी और बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके.

जवानों के बलिदान पर हुसैनाबाद विधायक ने जताया शोक

हुसैनाबाद के राजद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने हैदरनगर थाना क्षेत्र के परता और बरेवा गांव के शहीद जवानों की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. विधायक ने कहा कि संतन मेहता और सुनील राम की शहादत ने साबित कर दिया है कि हैदरनगर की धरती वीरों की जननी है.

शहीद के परिवार से मिले हुसैनाबाद विधायक समेत अन्य नेता (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इन दोनों सपूतों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और इससे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी. विधायक ने राज्य सरकार से मांग की कि शहीद परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए. उन्होंने कहा कि यह समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि शहीदों के परिजनों का भविष्य सुरक्षित हो.

इसे भी पढ़ें- मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, झारखंड पुलिस की घोषणा मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे नक्सली

इसे भी पढ़ें- पलामू मुठभेड़ में पुलिस जवान को लगी 9 गोली, 15 मिनट तक लगातार होती रही फायरिंग, शशिकांत गंझू के बारे में थी सटीक सूचना

इसे भी पढ़ें- पलामू में भीषण मुठभेड़, दो जवान शहीद, TSPC नक्सलियों के साथ हुआ एनकाउंटर