रांची: झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने कुल 1343 शराब की दुकानों की बंदोबस्ती कर दी है. बंदोबस्ती की प्रक्रिया को जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है. नये सिस्टम के तहत एक सितंबर से शराब की दुकान भी संचालित हो रही है. इससे उत्साहित विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 4 हजार करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है.

दूसरी तरफ इस फैसले से पलामू जिला के पथरा गांव के लोग बेहद निराश हैं. वहां की ग्राम सभा ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनके गांव में शराब की दुकान ना खोलने दी जाए. ग्राम सभा ने पत्र में इसकी वजह भी बताई है.

शराब की दुकान बंद करने के नारे लगाती महिलाएं (Etv bharat)

सीएम के नाम पत्र में क्या लिखा गया?

पथरा पंचायत के ग्रामीणों ने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि हमारे पथरा पंचायत को बचा लीजिए. हमारा गांव बिहार के औरंगाबाद से तीन ओर से घिरा है. बिहार में शराबबंदी के बाद से 15 साल तक शराब माफियों ने इस गांव को शराब की राजधानी बना रखा था. लोग यहां 24 घंटे नशे में धुत रहते थे. शराब बनाते थे और अवैध कारोबार करते थे. शराब के काले कारोबार से करीब 5 करोड़ रूपये सालाना आय हो रही थी, फिर बच्चों के भविष्य को देखते हुए गांव के लोगों ने मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली.

अब पता चला है कि यहां शराब की लाइसेंसी दुकान खुलने जा रही है. शराब की वजह से हमारे गांव के कुछ परिवार देह व्यापार तक में शामिल हो गए थे. इसकी वजह से गांव का आत्मसम्मान खत्म हो गया था. इसलिए पथरा में शराब की दुकान को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दें. पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में विजय पासवान, विनोद कुमार, आलोक कुमार, कन्हाई मेहता, मनोज चौधरी, अखिलेश राम, काजल कुमारी, रनिता देवी, उषा देवी, अनिता कुमार समेत कुल 136 लोगों के नाम शामिल हैं.

मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र (Etv bharat)

पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान की दलील

पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने ईटीवी भारत को बताया कि उनका गांव बिहार और झारखंड के मुहाने पर है. दस कदम पूरब की तरफ बढ़ते ही बिहार की सीमा शुरू हो जाती है. पथरा पंचायत में सात राजस्व गांव और दस टोला है. इनमें इटवा, चंदकार, पथरा, बैजली, कुसा नारायणपुर, एकडरी और शिवपुर शामिल हैं. उनका दावा है कि पथरा पंचायत पूरी तरह से नशामुक्त गांव है, लेकिन इसी गांव में लाइसेंसी शराब की दुकान आवंटित हो गई है. बिहार के किसी कारोबारी को लाइसेंस मिला है. अब ग्रामीण घबराए गए हैं. उन्हें आशंका है कि कहीं फिर 2021 से पहले वाली स्थिति ना बन जाए. क्योंकि 2021 से पहले नशेड़ियों की वजह से आए दिन गांव में लड़ाई झगड़े होते थे.

इससे परेशान होकर गांव के कुछ लोगों की पहल से साल 2020 में नशामुक्त अभियान चलाया गया. पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान का दावा है कि साल भर चली मुहिम के बाद 2021 में पथरा पंचायत नशामुक्त हो गया. लेकिन नई व्यवस्था के तहत पथरा पंचायत में शराब की दुकान का टेंडर जारी हो गया है. अब गांव के लोग सशंकित है. उन्हें डर सता है कि 2020 जैसे हालात फिर से ना हो जाए. इस वजह से ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश की गई है. विरोध में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रैली भी निकाल रही हैं, क्योंकि ग्रामीण इस अभिशाप से मुक्ति चाहते हैं.



