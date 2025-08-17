ETV Bharat / state

दिल्ली देश की धड़कन है, प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को नए पंख दिए- CM रेखा गुप्ता

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17 अगस्त 2025 को दिल्ली व हरियाणा को जोड़ने वाली दो अहम परियोजनाओं - द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का लोकार्पण किया. करीब 11,000 करोड़ रुपये की लागत से बने ये कॉरिडोर राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के लिए कनेक्टिविटी का नया अध्याय साबित होंगे. यशोभूमि पर दोनों एक्सप्रेसवे का जंक्शन भी बनाया गया है. इस दौरान पीएम मोदी ने एक्सप्रेस वे के निर्माण में काम करने वाले कामगारों से बात की और उनका मनोबल बढ़ाया.

द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड टू के उद्घाटन के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो 11000 करोड रुपए की लागत से बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राजधानी दिल्ली के लोगों को एक नई सौगात मिलने जा रही है. मैं दिल्ली के ढाई करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करती हूं.

'दिल्ली देश की धड़कन है'

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि देश की धड़कन है इसीलिए आपने अनेक योजनाएं देकर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया. अमृत योजना में 940 करोड रुपए हर साल दिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड रुपए दिए, कोविड महामारी के दौरान एक-एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया. अपने दिल्ली में 400 किलोमीटर की मेट्रो रेल की पटरियां बिछाई, जिसमें तत्कालिक सरकार ने अपना कोई सहयोग नहीं दिया. आरआरटीएस के माध्यम से दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ा गया, अस्पताल को संभालने के लिए 2700 करोड रुपए दिए लेकिन पिछले सरकार ने उनमें से एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं किया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 750 करोड रुपए दिए गए. मुझे अफसोस है कि पिछली सरकार द्वारा केंद्र सरकार से दिए गए इन फंड का कोई उपयोग नहीं किया गया.

दिल्ली के लोगों को एक नई सौगात मिली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण और उसमें आठ लेन की टनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है. भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाकर अपने दिल्ली को दिया. बिजवासन रेलवे स्टेशन का आधुनिक पुनर्निर्माण चल रहा है. हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह दी है. 11000 करोड रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेस और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को नए पंख दिया है. मैं दिल्ली की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हजारों लाखों मेट्रिक टन पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की सड़कों के नीचे इस्तेमाल किया गया. यह दिल्ली की जनता के सामने कभी नहीं आया. पिछली सरकार दिल्ली से कूड़ा नहीं जाता पाई लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली का लाखों टन कूड़ा सड़कों के नीचे दबाए और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पर चढ़ाया. मुकरबा चौक, धौला कुआं नेशनल हाईवे संख्या 8 के हॉरर पॉइंट पर लोग आसानी से पर हो जाएंगे यह नहीं सोचते थे. लोग नहीं सोचते थे कि सिंधु बॉर्डर से एयरपोर्ट का सफर मैच 40 मिनट में पूरा हो जाएगा लेकिन भाजपा के केंद्र सरकार ने यह करके दिखाया.

लोगों को बेहतर सफर और आसान कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा

द्वारका एक्सप्रेसवे (NH-248BB, लंबाई 10 किमी, लागत -5400 करोड़ रुपये) से दिल्ली-गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैफिक दबाव घटेगा. द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच सीधा संपर्क मिलेगा. 16 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे से यात्रा समय कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी. हरियाणा खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में ही पीएम मोदी ने किया था. आज दिल्ली खंड का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया. सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक और गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी और यात्रा के समय में भारी कमी आएगी. यहां पर 34 लेन का टोल प्लाजा भी तैयार किया जा रहा है.

द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बातेंः नौ जगहों पर तीन स्तरीय इंटरचेंज, 3.6 किलोमीटर 8 लेन लंबी टनल भी है. यह देश की सबसे चौड़ी टनल है. टनल की दीवारों पर भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. इसके अतिरिक्त इस एक्सप्रेसवे पर कई फ्लाईओवर और कई अंडरपास भी बनाए गए हैं. यहां इंजीनियरिंग का अद्वितीय नमूना देखने को मिलेगा. एयरपोर्ट के नीचे से गुजरने वाले चार लेन की विशेष टनल भी है, जो यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ती है. सुरंग के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड कॉरिडोर अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और गुरुग्राम को जोड़ता है. यह मल्टी कनेक्टिविटी हब है, जो यशोभूमि, बिजवासन रेलवे स्टेशन और दिल्ली मेट्रो को एक साथ जोड़ता है.

उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली में ट्रैफिक का बोझ कम होगा

अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (NH-344M, 66 किमी, लागत ₹5600 करोड़) से करनाल, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और झज्जर की दिल्ली से दूरी घटेगी. यह सड़क NH-48 और NH-44 को जोड़ते हुए दिल्ली के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में ट्रैफिक का बोझ कम करेगी. 10,000 से अधिक पेड़ों के स्थान पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण हुआ है और 6 लेन के फ्लाईओवर, अंडरपास व इंटरचेंज शामिल किए गए हैं.

इन परियोजनाओं से यात्रा तेज, सुरक्षित और प्रदूषण रहित होगी. लंबी दूरी की गाड़ियां शहर में प्रवेश किए बिना निकल सकेंगी, जिससे यातायात सुगम होगा और ईंधन की बचत होगी. कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बेहतर सफर, कम प्रदूषण और आसान कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

