चतरा के इस गांव की अनूठी मिसाल: सरकार की राह ताकते थक गए ग्रामीण, खुद बनाई 6 किमी लंबी सड़क

कई सालों तक स्थानीय प्रशासन और सरकार से सड़क निर्माण की मांग करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार, थक हारकर ग्रामीणों ने खुद ही अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया. बरहे गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा किया और उस राशि से एक जेसीबी मशीन मंगवाई. इसके बाद, गांव के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी एकजुट हो गए. फावड़ा, टोकरी और अन्य औजारों के साथ वे सड़क निर्माण में जुट गए. उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में छह किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क तैयार हो गई, जो अब आवागमन के लिए सुगम है. इस सड़क ने न केवल ग्रामीणों की मुश्किलें कम की हैं, बल्कि उनके हौसले को नई उड़ान भी दी है.

कुछ समय पहले ग्रामीणों ने नदी पर लकड़ी का पुल बनाकर बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित किया था और अब एक बार फिर उन्होंने सड़क निर्माण कर यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो सरकारी सहायता के बिना भी बदलाव संभव है. बरहे गांव तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति वर्षों से बदहाल थी. बारिश के मौसम में यह सड़क कीचड़ और गड्ढों से भर जाती थी, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल था और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार तक पहुंचना भी एक चुनौती थी.

चतराः जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत बरहे गांव के ग्रामीणों ने एक बार फिर अपनी एकजुटता और जज्बे की मिसाल पेश की है. वर्षों तक सरकारी उदासीनता और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते हुए इस गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और सामूहिक प्रयासों से लगभग छह किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क का निर्माण कर लिया. यह वही बरहे गांव है, जो पहले अपनी बदहाली के लिए चर्चा में रहा था.

गांव के निवासी चंद्रशेखर महतो बताते हैं कि बरहे गांव में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है. सड़क, बिजली और पुल जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी हैं. वह कहते हैं, 2017 में मेरी पुत्री की सांप काटने से मृत्यु हो गई, क्योंकि सड़क न होने के कारण उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका. 2025 में भी एक बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई थी. अगर सड़क होती, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी. इसी तरह, तुला महतो ने बताया कि बारिश में सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ऑटो भी पलट जाती है. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना सबसे बड़ी चुनौती है. स्थानीय समाजसेवी महेंद्र गंझू कहते हैं कि हर साल सड़क और पुल न होने की वजह से कई जानें चली जाती हैं. अगर सरकार समय पर ध्यान दे तो ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकता है.

छात्र आशीष कुमार ने बताया कि स्कूल आने-जाने में उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने अपने पिता से सड़क की मरम्मत की गुहार लगाई, जिसके बाद गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क को ठीक करवाया. हालांकि आशीष और अन्य ग्रामीण अब सरकार से पक्की सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं, ताकि बारिश के मौसम में भी आवागमन सुगम हो सके.

सड़क बनाते ग्रामीण (Etv Bharat)

जल्द सड़क बनाई जाएगी- विधायक जर्नादन पासवान

गांव के मुखिया आशीष भारती ने बताया कि ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क तो बना ली, लेकिन यह कच्ची सड़क बारिश में फिर से खराब हो सकती है. उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द पक्की सड़क और पुल निर्माण की मांग की है. वहीं, चतरा के विधायक जर्नादन पासवान ने ग्रामीणों की समस्या को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएंगे.

बरहे गांव की यह घटना एक ओर ग्रामीणों के जज्बे और एकजुटता की कहानी है, तो दूसरी ओर यह प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है. सवाल यह है कि आखिर ग्रामीण कब तक अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए खुद ही जिम्मेदारी उठाएंगे? सड़क, बिजली और पुल जैसी सुविधाएं आज भी चतरा के कई सुदूर गांवों में एक सपना बनी हुई हैं. बरहे गांव के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से एक कच्ची सड़क तो बना ली, लेकिन पक्की सड़क और पुल के लिए उन्हें अभी भी सरकार की सहायता की आवश्यकता है.

सड़क बनाने में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया (Etv Bharat)

गांव के लोगों ने एक मिसाल कायम की है

बरहे गांव की यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर एक प्रेरणा है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है. यह दिखाता है कि अगर लोग एकजुट होकर ठान लें, तो वे सरकारी तंत्र की कमियों को भी अपने दम पर दूर कर सकते हैं. हालांकि, यह घटना सरकार और प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है. बरहे गांव की इस कहानी ने एक बार फिर साबित किया है कि झारखंड के सुदूर इलाकों में आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी सुविधाएं बदहाल हैं. जब तक सरकार इस ओर गंभीर कदम नहीं उठाएगी, तब तक बरहे जैसे गांवों की कहानियां बनती रहेंगी जो एक तरफ ग्रामीणों के जज्बे की मिसाल होंगी, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत.

