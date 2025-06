ETV Bharat / state

पासपोर्ट बनवाना अब और आसान, यूपी के 13 जिलों के लिए नई सुविधा शुरू - PASSPORTS FOR 13 DISTRICTS OF UP

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद की पहल ( ETV BHARAT )

Published : June 2, 2025

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने की कयावद की जा रही है. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का प्रयास है कि लोगों को आसानी से पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध हो सके. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा. विशेष अभियान के तहत पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हफ्ते भर में आपका पासपोर्ट बनकर आपके पास पहुंच जाएगा. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अब छुट्टी के दिन भी खुलेगा. पासपोर्ट सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए विशेष अभियान : क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा पासपोर्ट सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत 07 जून 2025 (शनिवार) और 14 जून 2025 (शनिवार) को पासपोर्ट सेवा केंद्र, साहिबाबाद विशेष रूप से खोला जाएगा और पासपोर्ट के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं समयबद्ध और सरल रूप से उपलब्ध कराना है.