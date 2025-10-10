यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025: स्वदेशी मेले में लोगों को पसंद आ रही खुर्जा क्रॉकरी, कहा- देश के बाहर भी जानें लोग
ट्रेड शो में विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. इसमें खुर्जा क्रॉकरी काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
Published : October 10, 2025 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने के लिए 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला–2025' का आयोजन किया जा रहा है. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल उत्पादों सहित प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, माटी कला एवं अन्य स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया जा रहा है. मेले का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक एवं स्थानीय उत्पादों को दिवाली के अवसर पर लोगों तक पहुंचाना और स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाना है.
स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों एवं स्टार्टअप्स को साझा मंच मिल रहा है. ट्रेड शो में भाग लेने खुर्जा से आए फैजान ने बताया, खुर्जा क्रॉकरी देशभर में मशहूर है. यह हैंडीक्राफ्ट आइटम है, जो माइक्रोवेव सेफ भी है. इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स जैसे फ्लॉवर पॉट, लैंप व अन्य चीजें भी हैं. लोग इन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.
वहीं ट्रेड शो में पहुंची सीमा गुप्ता ने कहा, खुर्जा क्रॉकरी हमारे देश की पहचान है. जो नई चीजें बाजार में आ रही हैं, वो देश की पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. मुझे लगता है कि लोगों को इन चीजों को खरीदना और इस्तेमाल करना चाहिए. यह ऐसी कलाकारी है, जो हमारे देश में ही देखने को मिलती है. लोग इसे खरीदें और विक्रेताओं को इसे अन्य देशों में भी फैलाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें. जानकारी के मुताबिक, स्वदेशी मेला 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा.
