ETV Bharat / state

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025: स्वदेशी मेले में लोगों को पसंद आ रही खुर्जा क्रॉकरी, कहा- देश के बाहर भी जानें लोग

ट्रेड शो में विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है. इसमें खुर्जा क्रॉकरी काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में प्रदर्शित खुर्जा क्रॉकरी
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में प्रदर्शित खुर्जा क्रॉकरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 10, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने के लिए 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला–2025' का आयोजन किया जा रहा है. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल उत्पादों सहित प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, माटी कला एवं अन्य स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया जा रहा है. मेले का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक एवं स्थानीय उत्पादों को दिवाली के अवसर पर लोगों तक पहुंचाना और स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाना है.

स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पादों एवं स्टार्टअप्स को साझा मंच मिल रहा है. ट्रेड शो में भाग लेने खुर्जा से आए फैजान ने बताया, खुर्जा क्रॉकरी देशभर में मशहूर है. यह हैंडीक्राफ्ट आइटम है, जो माइक्रोवेव सेफ भी है. इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स जैसे फ्लॉवर पॉट, लैंप व अन्य चीजें भी हैं. लोग इन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में खुर्जा क्रॉकरी की मांग (ETV Bharat)
तरह तरह के उत्पाद किए गए मेले में प्रदर्शित
तरह तरह के उत्पाद किए गए मेले में प्रदर्शित (ETV Bharat)

वहीं ट्रेड शो में पहुंची सीमा गुप्ता ने कहा, खुर्जा क्रॉकरी हमारे देश की पहचान है. जो नई चीजें बाजार में आ रही हैं, वो देश की पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. मुझे लगता है कि लोगों को इन चीजों को खरीदना और इस्तेमाल करना चाहिए. यह ऐसी कलाकारी है, जो हमारे देश में ही देखने को मिलती है. लोग इसे खरीदें और विक्रेताओं को इसे अन्य देशों में भी फैलाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें. जानकारी के मुताबिक, स्वदेशी मेला 18 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली: ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में सामूहिक करवाचौथ का आयोजन, महिला सशक्तिकरण की देखने को मिलेगी झलक

गाजियाबाद में DM ने 35 अधिकारियों का वेतन रोका, सरकारी काम में कर रहे थे लापरवाही

For All Latest Updates

TAGGED:

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025ONE DISTRICT ONE PRODUCTKHURJA CROCKERY AT UP TRADE SHOWUP INTERNATIONAL TRADE SHOW 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.