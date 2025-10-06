ETV Bharat / state

धनबाद के इस इलाके के लोगों को वैकल्पिक नहीं, चाहिए स्थायी पुल, परेशानी में 40 से अधिक गांव के लोग

धनबादः लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है. बारिश के कारण कई जगहों पर पुल-पुलिया भी धराशायी हो गई है, जिसके कारण हर वर्ग के लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

टुंडी प्रखंड के जाताखूंटी में भी वैकल्पिक पुल धराशायी हो गया है. जिससे 40 से अधिक गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यहां के ग्रामीण रोजगार के लिये धनबाद और गिरिडीह जिले में आना जाना करते हैं. वहीं स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं की परेशानी भी बढ़ गई है. दैनिक मजदूर, बांस से बनाए गए टोकरी, पंखा और सूप आदि सामान बेचने धनबाद और गिरिडीह जाते हैं, मगर पुल के ढह जाने से इन लोगों को बहुत दिक्कत हो गई है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

पुल पहले भी कई बार ढह चुका है

पिछले एक साल से जाताखूंटी में पुल के साथ सड़क का निर्माण कार्य भी चल रहा है. इसे लेकर नदी में वैकल्पिक पुल बनाया गया था. गांव के लोग मिट्टी के पुल से आना जाना करते थे. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि नदी में बनाया गया पुल पहली बार नहीं धराशायी हुआ है, इससे पहले 8 से 10 बार ढह चुका है. बार-बार पुल के धराशायी होने से समस्या का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करवाएं, जिससे लोगों की परेशानी कम हो. पुल के धराशायी होने से धनबाद और गिरिडीह की दूरी 8 से 10 किलोमीटर बढ़ गई है.

छात्र-छात्राओं को परेशानी

वहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि वैकल्पिक पुल बार-बार गिरता रहता है. इसके कारण पढ़ाई बाधित होती है. 4 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर कॉलेज आना-जाना करना पड़ता है. स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का भी यही हाल है. अगर नदी पार कर आना जाना करते हैं तो जोखिम भरा हो सकता है. मुख्यमंत्री से मांग है कि पुल और सड़क का निर्माण जल्द पूरा करवाएं.

करीब 40 गांव के लोग आना-जाना करते हैं