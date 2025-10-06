ETV Bharat / state

धनबाद के इस इलाके के लोगों को वैकल्पिक नहीं, चाहिए स्थायी पुल, परेशानी में 40 से अधिक गांव के लोग

धनबाद के जाताखूंटी में वैकल्पिक पुल टूटने से लोग परेशान हैं. ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द स्थायी पुल का निर्माण करवाए.

demanding for new bridge in Dhanbad
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 2:28 PM IST

4 Min Read
धनबादः लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है. बारिश के कारण कई जगहों पर पुल-पुलिया भी धराशायी हो गई है, जिसके कारण हर वर्ग के लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

टुंडी प्रखंड के जाताखूंटी में भी वैकल्पिक पुल धराशायी हो गया है. जिससे 40 से अधिक गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यहां के ग्रामीण रोजगार के लिये धनबाद और गिरिडीह जिले में आना जाना करते हैं. वहीं स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं की परेशानी भी बढ़ गई है. दैनिक मजदूर, बांस से बनाए गए टोकरी, पंखा और सूप आदि सामान बेचने धनबाद और गिरिडीह जाते हैं, मगर पुल के ढह जाने से इन लोगों को बहुत दिक्कत हो गई है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

पुल पहले भी कई बार ढह चुका है

पिछले एक साल से जाताखूंटी में पुल के साथ सड़क का निर्माण कार्य भी चल रहा है. इसे लेकर नदी में वैकल्पिक पुल बनाया गया था. गांव के लोग मिट्टी के पुल से आना जाना करते थे. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि नदी में बनाया गया पुल पहली बार नहीं धराशायी हुआ है, इससे पहले 8 से 10 बार ढह चुका है. बार-बार पुल के धराशायी होने से समस्या का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करवाएं, जिससे लोगों की परेशानी कम हो. पुल के धराशायी होने से धनबाद और गिरिडीह की दूरी 8 से 10 किलोमीटर बढ़ गई है.

छात्र-छात्राओं को परेशानी

वहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि वैकल्पिक पुल बार-बार गिरता रहता है. इसके कारण पढ़ाई बाधित होती है. 4 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर कॉलेज आना-जाना करना पड़ता है. स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का भी यही हाल है. अगर नदी पार कर आना जाना करते हैं तो जोखिम भरा हो सकता है. मुख्यमंत्री से मांग है कि पुल और सड़क का निर्माण जल्द पूरा करवाएं.

करीब 40 गांव के लोग आना-जाना करते हैं

बताते चलें कि जाताखूंटी में पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. धराशायी होने के बाद वैकल्पिक पुल के एक तरफ दीवाना मोड़ है जो धनबाद की तरफ जाने का रास्ता है. दीवाना मोड़ की तरफ डिग्री कॉलेज है. पुल की दूसरी तरफ सिदो कान्हू मोड़ है. पुल से इस ओर जाने वाले रास्ते से लोग गिरिडीह जिले का रुख करते हैं. पुल से गिरिडीह की दूरी करीब 15 से 16 किलोमीटर है. सिदो कान्हू मोड़ की ओर करीब 15 से 20 गांव हैं, जबकि दूसरी ओर दीवाना मोड़ की तरफ भी 20 से 25 गांव हैं.

घनी आबादी इन गांवों में बसती है. वैकल्पिक पुल के धराशायी होने से दोनों गांव के लोग और पढ़ने वाले बच्चों को मनियाडीह थाना और गुरुजी के आश्रम होते हुए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. सिदो कान्हू मोड़ की तरफ से बच्चे पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज आते हैं. जाताखूंटी में वैकल्पिक पुल के धराशायी होने से बच्चे बहुत परेशान हैं.

शहर जाने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ी

वहीं दीवाना मोड़ की तरफ के गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे जाताखूंटी वैकल्पिक पुल के रास्ते सिदो कान्हू मोड़ की तरफ हाई स्कूल और स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं. इन बच्चों के लिए यह बड़ी ही परेशानी का सबब है. वहीं दूसरी ओर दीवाना मोड़ की तरफ के गांव के लोग बड़ी संख्या में गिरिडीह दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं और सिदो कान्हू मोड़ की तरफ के गांव के लोग पुल के रास्ते से धनबाद दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं. गांव से रोजगार के लिए शहर जाने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ गई है.

