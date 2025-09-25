ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में दिन में चुभती धूप, रात में हल्की राहत, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों से मानसून की विदाई लगभग तय हो चुकी है. राजधानी दिल्ली में मानसून की विदाई होने के बाद तापमान बढ़ रहा है. दिन के समय में चिड़चिड़ाते धूप लोगों को परेशान करती है हालांकि रात के वक्त तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी जा रही है.

मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में कल बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो की न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज रूप से आसमान साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना है. शाम और रात के दौरान हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाएगी. वहीं 26 सितंबर को भी मॉनसून की यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 27 सितंबर को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, उस दिन भी बारिश होने की संभावना नहीं है. इससे राजधानी के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.