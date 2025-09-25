दिल्ली-NCR में दिन में चुभती धूप, रात में हल्की राहत, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना है.
Published : September 25, 2025 at 7:39 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों से मानसून की विदाई लगभग तय हो चुकी है. राजधानी दिल्ली में मानसून की विदाई होने के बाद तापमान बढ़ रहा है. दिन के समय में चिड़चिड़ाते धूप लोगों को परेशान करती है हालांकि रात के वक्त तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी जा रही है.
मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में कल बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो की न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.
मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज रूप से आसमान साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना है. शाम और रात के दौरान हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाएगी. वहीं 26 सितंबर को भी मॉनसून की यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 27 सितंबर को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, उस दिन भी बारिश होने की संभावना नहीं है. इससे राजधानी के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 134, गुरुग्राम में 124, गाजियाबाद में 112, ग्रेटर नोएडा में 117 और नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
