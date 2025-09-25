ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में दिन में चुभती धूप, रात में हल्की राहत, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना है.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के कई इलाकों से मानसून की विदाई लगभग तय हो चुकी है. राजधानी दिल्ली में मानसून की विदाई होने के बाद तापमान बढ़ रहा है. दिन के समय में चिड़चिड़ाते धूप लोगों को परेशान करती है हालांकि रात के वक्त तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी जा रही है.

मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में कल बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो की न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज रूप से आसमान साफ रहेगा. दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना है. शाम और रात के दौरान हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाएगी. वहीं 26 सितंबर को भी मॉनसून की यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 27 सितंबर को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, उस दिन भी बारिश होने की संभावना नहीं है. इससे राजधानी के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 134, गुरुग्राम में 124, गाजियाबाद में 112, ग्रेटर नोएडा में 117 और नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATEदिल्ली में आज का मौसमIMD DELHI FORECASTRAIN ALERT IN DELHIDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.