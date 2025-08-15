पटना : 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, सरकार ने गुटखा, बीड़ी और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगा रखा है. प्रतिबंध के बावजूद बिहार में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और युवा नशे के शिकार हो रहे हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति औसतन नशे पर 5 रुपए खर्च करता है. ये स्थिति तब है जब बिहार गरीबी के मामले में टॉप पर है.

साल 2012 में गुटखा पर लगाया गया प्रतिबंध : बिहार सरकार राज्य के अंदर सभी तरह के नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना चाहती है. चरणबद्ध तरीके से प्रयास भी किये जा रहे हैं. साल 2012 में सबसे पहले गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया.

राज्य के अंदर गुटखा पर प्रतिबंध तो लगाए गए लेकिन इसका असर नहीं दिखा. धड़ल्ले से बिहार में गुटखा का व्यापार और बिक्री जारी है. हर चौक-चौराहे पर लोग गुटका खरीद कर सेवन करते हैं. बिहार सरकार ने 2019 में एक बार फिर गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये.

समय-समय पर सरकार प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी करती रहती है. 2024 में भी सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का और नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश निर्गत किया. सरकारी आदेशों के बावजूद इसकी उपलब्धता लोगों के लिए बनी हुई है.

15% लोग बिहार में कर रहे हैं शराब का सेवन : गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के बाद नीतीश सरकार ने देसी और विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया. 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई. पहले चरण में सरकार ने सिर्फ देसी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया लेकिन कुछ ही दिनों के अंतराल पर विदेशी शराब को भी बिहार में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया.

शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए कड़े कानून बनाए गए. पर जमीनी हकीकत यह है कि शराब की उपलब्धता लोगों के लिए बनी रही. विडंबना की बात तो यह है कि राज्य के अंदर एक समानांतर अर्थव्यवस्था कायम हो गई. बिहार सरकार को न्यायालय के दबाव में कई बार कानून में संशोधन करना पड़ा.

पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में लोग शराब का सेवन कर रहे हैं. एनएचएफएस के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 15.05 प्रतिशत लोग शराब का सेवन कर रहे हैं. 15 साल से अधिक उम्र के लोग शराब की लत के शिकार हो रहे हैं.

प्रतिबंध के बावजूद गुटखा-तंबाकू का व्यवसाय जारी : एनआईपीएफ की रिपोर्ट में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बीड़ी की खपत तो काम है लेकिन गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू के सेवन करने वालों की तादाद अच्छी खासी है. शराब पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध के बावजूद राज्य के अंदर इसकी खपत में कमी नहीं हुई है. शराब के अवैध कारोबार और कालाबाजारी में वृद्धि दर्ज की गई है. नकली शराब की उपलब्धता के कारण कई मौतें भी दर्ज की गई है.

एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़े इस बात को तस्दीक करते हैं कि हर एक बिहारी औसतन हर दिन नशे पर पांच रुपए खर्च करता है. हाल के कुछ वर्षों में आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है. ग्रामीण इलाकों की अगर बात कर लें तो साल 2011- 2012 में हर महीने में औसतन एक व्यक्ति 45.94 रुपये खर्च करते थे जो 2022 -2023 में बढ़कर 142.86 रुपए हो गए. स्पष्ट है कि गांव के लोग हर दिन 4.75 रुपए नशे पर खर्च करते हैं, जबकि यह आंकड़ा 2011-12 में 1.50 रुपये के आसपास था.

शहरी इलाके की अगर बात करें तो 2011-12 में जहां शहर में रहने वाले लोग हर दिन 1.40 रुपये नशे पर खर्च करते थे. वहीं 2022-23 में बढ़कर यह आंकड़ा 5.23 रुपये तक पहुंच गया. 2011-12 में शहर में रहने वाले लोग महीने में 42 .30 रुपये नशे पर खर्च करते थे और साल 2022-23 में यह आंकड़ा 156.90 रुपए तक पहुंच गया. इस हिसाब से शहर में रहने वाले लोग हर रोज 5.23 रुपए नशे पर खर्च करते हैं.

'धीरे-धीरे लोग नशे के आदी हो गए' : पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और अर्थशास्त्री डॉक्टर अविरल पांडे का कहना है कि जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंका देने वाले हैं. 2010 में लोग नशे पर कम खर्च करते थे लेकिन धीरे-धीरे लोग नशे के आदी हो गए और खर्च भी ज्यादा किया जाने लगा. आज की तारीख में औसतन हर व्यक्ति हर रोज नशे पर ₹5 खर्च करता है.

''2010 में जहां लोग नशे पर हर रोज ₹1 या डेढ रुपए खर्च करते थे अब वही लोग हर रोज ₹5 नशे पर खर्च कर रहे हैं. बिहार में एनडीपीएस के मामलों में भी वृद्धि हुई है. स्पष्ट है कि दूसरे तरह के नशे का कारोबार बिहार में बढ़ रहा है.''- डॉक्टर अविरल पांडे, अर्थशास्त्री

मादक द्रव्य सेवन मामले में 28 वें स्थान पर बिहार : एनएसएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में ताड़ी और देसी शराब के सेवन के मामलों में भी वृद्धि हुई है. ताड़ी और शराब पर बिहार में प्रतिबंध है, लेकिन इस मामले में हम राष्ट्रीय स्तर पर 24 वें स्थान पर हैं. गुटखा और तंबाकू के सेवन के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है. बिहार मादक द्रव्य के इस्तेमाल के मामले में 28वें स्थान पर है.

बिहार में एनडीपीएस एक्ट के मामले में वृद्धि : बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद एक साइड इफेक्ट भी सामने आया है. शराब नहीं मिलने की स्थिति में लोग गांजा, हेरोइन, तंबाकू पदार्थ के सेवन में लगे हैं. बिहार में दर्ज अगर एनडीपीएस मामलों को देखा जाए तो साल 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 83 मामले दर्ज किए गए. साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 255 तक पहुंच गया. साल 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 181 मामले दर्ज किए गए. संकेत साफ है कि शराब के अलावा गांजा, अफीम, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों का कारोबार बिहार में फल फूल रहा है.

'गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे युवा' : पटना के गार्डनर अस्पताल में पदस्थापित सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुष्पा प्रकाश बताती हैं कि बड़ी संख्या में युवा नशे के शिकार हो रहे हैं और कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. आए दिन हमारे अस्पताल में युवा और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आते हैं और अनिंन्द्रा की समस्या और दूसरी परेशानियों के बारे में बताते हैं.

''नशे के सेवन से कैंसर जैसी बीमारी भी लोगों को हो रही है. जरूरत इस बात की है कि युवाओं को जागरूक किया जाए और नशीली पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाई जाए.''- डॉक्टर पुष्पा प्रकाश, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, गार्डनर अस्पताल, पटना

