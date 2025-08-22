फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में इन दिनों ड्रोन की दहशत है. हालात यह हैं कि लोग रात को चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं. साथ ही पुलिस को भी परेशान कर रहे है. लोगों को चोरी, डकैती का डर सता रहा है. हालांकी पुलिस इसे अफवाह करार दे रही साथ ही जिले में कहीं ड्रोन नहीं दिखने की बात कह रही है. साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है कि जो लोग अफवाह उड़ा रहे है. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से न डरने की अपील की है.

बता दें कि ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से दहशत का माहौल है. ड्रोन की अफवाह जो तेजी से फैल रही है. दो दिन पहले जिले के रुकनपुरा इलाके के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ते देखी है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली. डर का आलम यह रहा कि पुलिस के साथ लोगों ने रात भर जागकर गश्त किया. यही हाल नारखी थाना क्षेत्र के गांगनी, राजपुर और अन्य आसपास के गांवों में भी देखने को मिला. जहां ड्रोन की अफवाह उड़ी तो लोग रातभर जागते रहे. लोगों का मानना है कि चोर और बदमाश ड्रोन के जरिये उनके घरों की लोकेशन ले रहे हैं. जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते है.

वहीं फिरोजाबाद पुलिस के सोशल मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दी गयी है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ने और चोरों द्वारा ड्रोन से निगरानी किए जाने की चर्चाएं तेजी से वायरल हो रही थीं. इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने स्पष्ट करते हुए बताया कि अब तक ऐसी किसी भी घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला है.

फिरोजाबाद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करें. साथ ही किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें.

