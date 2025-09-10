ETV Bharat / state

रुड़की में 70 कोबरा समेत 86 जहरीले सांप बरामद, अवैध वेनम सेंटर से होती थी जहर की सप्लाई

Published : September 10, 2025 at 1:47 PM IST