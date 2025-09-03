गिरिडीहः बाइक ड्राइविंग के समय सावधानी बरतना निहायत ही जरूरी है. इसे लेकर प्रशासन समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाता है. पुलिस भी जांच करती है. हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. इसके बावजूद लोग लापरवाह हैं. अभी चंद दिनों पहले झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटना से संबंधित जो आंकड़े जारी किए हैं वह चिंताजनक हैं.

साथ में हेलमेट तो रखते हैं लेकिन पहनते नहींं

सड़क दुर्घटना में 280 लोगों की जान चली गई है, वह भी सिर्फ जुलाई महीने में. मरने वालों में 19 लोग गिरिडीह के हैं. जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनमें से कई बाइक सवार भी हैं. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने बाइक ड्राइविंग के समय बरती जा रही लापरवाही को कैमरे में कैद किया. इस दौरान देखा गया कि कई बाइक चालक ड्राइविंग के दौरान साथ में हेलमेट तो रखे थे लेकिन पहने नहीं थे.

जानकारी देते डीएसपी कौशर अली (Etv Bharat)

1.21 लाख लोगों पर कार्रवाई फिर भी नहीं है परवाह

शुक्रवार को यह आंकड़ा जारी किया गया कि बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वाले कुल 1, 21,950 लोगों पर कार्रवाई की गई. इतने लोगों पर कार्रवाई के बावजूद सड़कों पर लापरवाही देखने को मिली. जब सड़क पर बाइक चलाने वालों को देखा गया तो यह मिला कि किसी ने बाजू में हेलमेट डाल रखा है तो किसी ने बाइक के पीछे हेलमेट बांध रखा है. यहां तक कि किसी ने पीछे बैठी महिला को ही हेलमेट दे रखा है मगर पहनने में लापरवाही बरत रहा है. कहा जाए तो प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद लापरवाही चरम पर है. इन तस्वीर को देखकर यह भी समझ में आ गया है कि लोगों को जान की नहीं चालान की चिंता है.

हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

गिरिडीह के डीएसपी मुख्यालय टू कौशर अली के जिम्मे ट्रैफिक का भी जिम्मा है. हाल के दिनों में इनके द्वारा भी कई बार जांच अभियान चलाया गया तो कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया. उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि 'हेलमेट पहनने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. समय-समय पर जांच भी हो रही है और लापरवाही पर कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. परिणाम है कि लोग अब हेलमेट पहन कर चल रहे हैं. हालांकि यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग हेलमेट लेकर चल तो जरूर रहे हैं लेकिन उसे पहनने के बजाया बाजू में या बाइक में टांग कर ही चलते हैं. ऐसे लोगों को भी जागरूक किया जाएगा. लोग यह समझें कि हेलमेट चालान से बचाव के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए पहने. अब हाट एवं महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा कर लोगों को जागरूक करने की योजना बनायी गई है'.

