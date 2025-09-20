ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जिले में 28 सड़कें बंद, थल-सातसिलिंग मार्ग नहीं खुलने पर भड़के ग्रामीण

पिथौरागढ़ जिले में 6 दिनों से थल सातसिलिंग मोटर मार्ग नहीं खुलने पर लोगों ने किया प्रदर्शन, कई अहम सड़कें अभी भी हैं बंद

सड़क खोलने का काम जारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 11:40 PM IST

3 Min Read
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अभी भी 28 सड़कें बंद हैं. जबकि, थल-पिथौरागढ़ मार्ग 6 दिनों से बंद है. थल-सातसिलिंग मार्ग 15 सितंबर से नागीमल में बंद है. जो अभी तक नहीं खुल पाया है. जबकि, पिथौरागढ़ लोक निर्माण विभाग ने सड़क खोलने के लिए दूसरे ही दिन पोकलैंड मशीन लगा दी थी, लेकिन अभी तक यातायात सुचारू नहीं हो पाया है. जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया.

सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी: बता दें कि सड़क बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. सुगम मार्ग के बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पैदल मार्ग के लिए भी रास्ता न होने से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है. जरूरी सामान लाने के लिए बाजार आना पड़ता है, लेकिन सड़क बंद होने से करीब 5 किमी की चढ़ाई चढ़कर आना-जाना पड़ रहा है. जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाने के लिए लोगों को वाया डीडीहाट 20 किमी का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है.

लोगों का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, लोनिवि की सुस्त कार्य प्रणाली से गुस्साए लोगों ने शनिवार को थल स्टेशन पर एकत्रित होकर विभाग और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही जल्द से जल्द सड़क खोलने की मांग की. लोगों ने विभाग को दो दिन के भीतर मार्ग न खोलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है. सत्यालगांव के प्रधान सुनील सत्याल के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वालों में उक्रांद केंद्रीय उपाध्यक्ष सलीम अहमद, दीपक हर्ष, खड़क सिंह बोरा, गोविंद सिंह सत्याल, प्रमोद उपाध्याय, कलावती कार्की, गोविंद मेहता, हीरा लाल गुप्ता, कुंदन गुरुंग, विनोद सत्याल समेत कई लोग शामिल रहे.

पिथौरागढ़ जिले में मलबा आने से सड़क बंद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सड़को को खोलने का काम जारी है. रविवार शाम तक छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा."- मुकेश सिंह, अवर अभियंता, लोनिवि

पिथौरागढ़ जिले में 28 सड़कें बंद: पिथौरागढ़ जिले में भूस्खलन से अभी भी 28 सड़कें बंद हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रविवार शाम तक जिले में 28 सड़कें बंद थी. इसमें 1 बॉर्डर रोड भी शामिल है. पिछले कुछ दिनों से बंद चल रहा सातसिलिंग-थल-मुनस्यारी स्टेट हाईवे शनिवार को भी नहीं खुल पाया. जौलजीबी-मुनस्यारी नेशनल हाईवे घिगरानी के पास बोल्डर गिरने से बंद हो गया था. जिसे बीआरओ ने बोल्डर और मलबा हटाकर सुचारू किया. वहीं, मुनस्यारी-मिलम बॉर्डर रोड भी अभी नहीं खुल पाई है. शनिवार देर शाम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फिर बारिश हुई है.

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

