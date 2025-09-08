लक्सर में प्रतिबंधित मांस को लेकर बवाल, भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग, बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस
लक्सर में पिकअप की टक्कर से गाय की मौत, पिकअप की तलाशी लेने पर मिला प्रतिबंधित मांस, लोगों ने किया हंगामा, आग भी लगाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2025 at 5:20 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 5:28 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में उस वक्त हंगामा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन ने मवेशी को टक्कर मार दी. जिसमें मवेशी की मौत हो गई. इसके बाद जब पिकअप की तलाशी ली गई तो उसमें प्रतिबंधित मांस मिला. जिसे देख लोग आग बबूला हो गए. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया. मामला बिगड़ता देख कई थानों से पुलिस बुलानी पड़ी. फिर भी लोग शांत नहीं हुई. आखिर में विधायक उमेश कुमार के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ.
दरअसल, लक्सर-बलावली मार्ग पर प्रतिबंधित मांस से भरी पिकअप गाड़ी से एक गाय को टक्कर लग गई थी. जिसमें गाय की मौत हो गई. गुस्साए ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं के समर्थन में खानपुर विधायक उमेश कुमार भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए.
पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी. लक्सर-बलावली मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने मांस से भरी गाड़ी पर आग लगा दी. जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. गाड़ी को आग लगाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला.
पिकअप वाहन की टक्कर से मवेशी की मौत: जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह एक पिकअप वाहन सहारनपुर से बालावाली मार्ग होते हुए नजीबाबाद के लिए जा रहा था. तभी अचानक एक मवेशी को टक्कर लगने के कारण उसकी मौत हो गई. आसपास के लोगों ने पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा.
किसी तरह से पिकअप वाहन को रोका गया. पूछताछ के दौरान वाहन में सवार 3 लोग गाड़ी में मौजूद भाग रहे थे. जिसमें से 1 फरार हो गया. जबकि, 2 को लोगों ने पकड़ लिया. वहीं, वाहन की तलाशी के दौरान प्रतिबंधित मांस मिला. जिससे मौके पर हंगामा हो गया, देखते-देखते हिंदू संगठन के काफी लोग मौके पर पहुंच गए.
इसी बीच किसी अज्ञात ने गाड़ी में आग भी लगा दी. जिससे अफरा-तफरी माहौल हो गया. हालांकि, अज्ञात भीड़ का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया. देखते-देखते बालवली मार्ग पर जाम लग गया. जिसकी जानकारी खानपुर विधायक उमेश कुमार को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए.
उधर, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन भीड़ की संख्या देखते हुए खानपुर थाना पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा. घंटों जाम के चलते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रतिबंधित मांस के सैंपल जांच के लिए भेजने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर विधायक उमेश कुमार के आश्वासन के बाद जाम को खुलवाया गया. फिलहाल, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में जुट गई.
