ETV Bharat / state

लक्सर में प्रतिबंधित मांस को लेकर बवाल, भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग, बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस

प्रतिबंधित मांस मिलने पर हंगामा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 8, 2025 at 5:20 PM IST | Updated : September 8, 2025 at 5:28 PM IST 3 Min Read

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में उस वक्त हंगामा हो गया, जहां एक पिकअप वाहन ने मवेशी को टक्कर मार दी. जिसमें मवेशी की मौत हो गई. इसके बाद जब पिकअप की तलाशी ली गई तो उसमें प्रतिबंधित मांस मिला. जिसे देख लोग आग बबूला हो गए. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया. मामला बिगड़ता देख कई थानों से पुलिस बुलानी पड़ी. फिर भी लोग शांत नहीं हुई. आखिर में विधायक उमेश कुमार के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ. दरअसल, लक्सर-बलावली मार्ग पर प्रतिबंधित मांस से भरी पिकअप गाड़ी से एक गाय को टक्कर लग गई थी. जिसमें गाय की मौत हो गई. गुस्साए ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं के समर्थन में खानपुर विधायक उमेश कुमार भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए. लक्सर में प्रतिबंधित मांस को लेकर बवाल (ETV Bharat) पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी. लक्सर-बलावली मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने मांस से भरी गाड़ी पर आग लगा दी. जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. गाड़ी को आग लगाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला.

Last Updated : September 8, 2025 at 5:28 PM IST