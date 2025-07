ETV Bharat / state

डोईवाला माइनिंग प्लांट में मिला नाबालिग लड़की का शव, कोतवाली में हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात - DOIWALA MINOR GIRL DEADY BODY FOUND

किशोरी का शव मिलने पर हंगामा ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 5, 2025 at 11:59 PM IST | Updated : July 6, 2025 at 12:36 AM IST 3 Min Read

डोईवाला: देहरादून जिले के डोईवाला स्थित माइनिंग प्लांट के कमरे में एक नाबालिग लड़की की लाश मिलने पर बवाल हो गया. लड़की की लाश खिड़की पर चुन्नी के सहारे लटकी मिली. जिस पर परिजनों और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल से जुड़े लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में हंगामा कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने डोईवाला चौक पर भी जाम लगाया. फिलहाल, हंगामा को देखते हुए डोईवाला में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है. कूड़ा आदि बीनने का काम करती थी लड़की: जानकारी के मुताबिक, डोईवाला के कुड़कावाला नई बस्ती स्थित एक माइनिंग प्लांट में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव खिड़की पर चुन्नी के सहारे लटका मिला. यह लड़की केशवपुरी बस्ती की रहने वाली थी. जो कूड़ा आदि बीनने का काम करती थी. उधर, माइनिंग प्लांट में किशोरी की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. कोतवाली में लोगों की भीड़ (फोटो- ETV Bharat)

परिजन और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लोग सीधे डोईवाला कोतवाली पहुंचे. जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और कई घंटे तक डोईवाला चौक पर जाम लगाए रखा. हिंदू संगठन से जुड़े नरेश उनियाल का कहना है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का हंगामा (फोटो- ETV Bharat) हिंदू संगठन ने लगाए गंभीर आरोप: इसके अलावा नरेश उनियाल ने आरोप लगाया कि प्लांट में मौजूद कुछ लड़कों ने लड़की की पिटाई भी की. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष होकर जांच करने की मांग की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. वहीं, डोईवाला चौक जाम करते वक्त डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र तडियाल के अलावा तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. कोतवाली डोईवाला में गरजे लोग (फोटो- ETV Bharat) "शनिवार की दोपहर को 3 लड़कियां सुसुआ नदी के पास एक माइनिंग प्लांट में कूड़ा आदि उठा रही थीं. प्लांट में स्थित लड़कों ने उन्हें वहां से भगाया. जिस पर दो लड़कियां तो भाग गई, लेकिन एक लड़की को उन्होंने अपने प्लांट में बैठा लिया. कुछ देर बाद लड़की ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली. फिलहाल, कमरे को सील कर दिया गया है और डीवीआर को कब्जे में ले लिया है."- विनोद राणा, एसएसआई, डोईवाला कोतवाली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: वहीं, एसएसआई विनोद राणा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा गया फिर उसे कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. उन्होंने बताया कि रविवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और पीएम रिपोर्ट आने पर ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा. ये भी पढ़ें- हल्द्वानी में संदिग्ध हालात में दो महिलाओं की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

Last Updated : July 6, 2025 at 12:36 AM IST