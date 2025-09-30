ETV Bharat / state

परंपरा और प्रकृति के नजदीक है पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी में मां की पूजा! बेशकीमती आभूषणों से होता श्रृंगार

पलामू के मेदिनीनगर में 111 साल पुराने बंगीय दुर्गा बाड़ी में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा को देखने दूर दूर से लोग यहां आते हैं.

BANGIYA DURGA BARI IN PALAMU
बंगीय दुर्गा बाड़ी में मां का पंडाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2025 at 7:05 PM IST

पलामू: परंपरा और प्रकृति के बेहद नजदीक है पलामू के बंगिया दुर्गा बाड़ी की पूजा विधि. पलामू के मेदिनीनगर के बंगीय दुर्गा बाड़ी का 111 साल का इतिहास रहा है. बंगीय दुर्गा बाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा काफी भव्य होती है, जिसके दर्शन के लिए पलामू के अलावा कई इलाके के लोग पहुंचते हैं. बंगीय दुर्गा बाड़ी में पारंपरिक तरीके से मां दुर्गा के प्रतिमा का निर्माण किया जाता है.

प्रतिमा को सजाने में लाखों रुपए के सोना और चांदी का इस्तेमाल होता है. मां दुर्गा की प्रतिमा को खास विधि से श्रृंगार किया जाता है, जिसमें तीन से चार घंटे का वक्त लगता है. बंगीय दुर्गा बाड़ी के समिति से जुड़े लोग मां का श्रृंगार करते हैं. श्रृंगार के बाद मां दुर्गा की भव्य स्वरूप सामने आता है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

यहां की पूजा प्रकृति के काफी नजदीक है. परंपराओं से जुड़ा हुआ है. यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है. पूजा में पारंपरिक ढोल, जिसे ढाक कहा जाता है, पुरानी संस्कृति के माध्यम से ही मन का आवाहन किया जाता है. यहां की प्रतिमा काफी भव्य होती है, जिसके दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं: बिपेंदु गुप्ता, सचिव, बंगीय दुर्गा बाड़ी

बंगीय दुर्गा बाड़ी के देवेश मैत्रा ने बताया कि 37 से अधिक तरह के जेवरात से मां का श्रृंगार किया जाता है. इसके साथ ही बंगीय दुर्गाबाड़ी के सैकत चटर्जी ने बताया कि शहर का एक एक व्यक्ति पूजा से जुड़ा है. यहां आने वाला एक एक व्यक्ति भीड़ को संभालता है.

