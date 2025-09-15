ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ की 'नन्ही परी' को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, कैंडल जलाकर लगाए नारे

पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बिटिया के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के बरी होने पर लोगों में आक्रोश, सड़कों पर निकाला कैंडल मार्च

Candle march in Pithoragarh
पिथौरागढ़ में कैंडल मार्च (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 11:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेरीनाग: पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बिटिया का अपहरण फिर दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी के सुप्रीम कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर बेरीनाग में भी जन आक्रोश फूटा पड़ा. इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर गए. गुस्साए लोगों ने लोनिवि अतिथि गृह से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकालकर नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग की. साथ ही मुख्य आरोपी को फांसी की सजा नहीं दिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

पिथौरागढ़ की नन्ही परी केस को रीओपन कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार देर शाम महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, व्यापारी, कर्मचारी संगठन, पूर्व सैनिक, राजनीतिक संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरे. जहां उन्होंने कैंडल मार्च निकाले हुए विरोध जताया. कैंडल मार्च सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा. हाथों कैंडल और तख्ती लेकर लोग नया बाजार बस स्टेशन होते हुए शहीद चौक पर पहुंचे.

इस दौरान पूरा इलाका नन्ही परी को 'न्याय दो.....न्याय दो..... बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं.. न्याय दो न्याय दो...' के नारों से गूंज उठा. लोगों का कहना था कि जब तक नन्ही परी के आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे. इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत और व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा जब तक नन्ही परी के दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

उन्होंने सरकार से जल्द सुप्रीम कोर्ट में केस रीओपन कराने की मांग की है. उधर, गंगोलीहाट में भी विभिन्न संगठनों की ओर से कैंडल मार्च निकालकर नन्ही परी को न्याय देने की मांग की गई. उन्होंने एक सुर में कहा कि मासूम बिटिया को न्याय मिलना चाहिए. उसके साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी दी जाए.

क्या था मामला? बता दें कि 20 नवंबर 2014 को कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम (हल्द्वानी) से पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई थी. जहां से वो अचानक लापता हो गई थी. काफी तलाश करने पर भी वो नहीं मिली. घटना के 6 दिन बाद बच्ची का शव गौला नदी से बरामद हुआ.

वहीं, ​पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म (गैंगरेप) फिर हत्या की पुष्टि हुई. ​इस ​घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने चंडीगढ़ से मुख्य आरोपी अख्तर अली को गिरफ्तार किया. उसके साथ ही दो अन्य आरोपी प्रेमपाल और जूनियर मसीह को भी गिरफ्तार किया गया. वहीं, ​मार्च 2016 में हल्द्वानी की एडीजे स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अख्तर अली को गैंगरेप एवं हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई.

वहीं, एक अन्य आरोपी प्रेमपाल को 5 साल की सजा सुनाई गई. जबकि, ​नैनीताल हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को बरी कर दिया गया है. जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PITHORAGARH MINOR GIRL GANGRAPEBERINAG CANDLE MARCHबेरीनाग में कैंडल मार्चपिथौरागढ़ बच्ची से दुष्कर्मPITHORAGARH MINOR GIRL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.