ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ की 'नन्ही परी' को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, कैंडल जलाकर लगाए नारे

बेरीनाग: पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बिटिया का अपहरण फिर दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी के सुप्रीम कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले पर बेरीनाग में भी जन आक्रोश फूटा पड़ा. इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर गए. गुस्साए लोगों ने लोनिवि अतिथि गृह से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकालकर नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग की. साथ ही मुख्य आरोपी को फांसी की सजा नहीं दिए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

पिथौरागढ़ की नन्ही परी केस को रीओपन कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार देर शाम महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, व्यापारी, कर्मचारी संगठन, पूर्व सैनिक, राजनीतिक संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर सड़कों पर उतरे. जहां उन्होंने कैंडल मार्च निकाले हुए विरोध जताया. कैंडल मार्च सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा. हाथों कैंडल और तख्ती लेकर लोग नया बाजार बस स्टेशन होते हुए शहीद चौक पर पहुंचे.

इस दौरान पूरा इलाका नन्ही परी को 'न्याय दो.....न्याय दो..... बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं.. न्याय दो न्याय दो...' के नारों से गूंज उठा. लोगों का कहना था कि जब तक नन्ही परी के आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे. इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत और व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा जब तक नन्ही परी के दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

उन्होंने सरकार से जल्द सुप्रीम कोर्ट में केस रीओपन कराने की मांग की है. उधर, गंगोलीहाट में भी विभिन्न संगठनों की ओर से कैंडल मार्च निकालकर नन्ही परी को न्याय देने की मांग की गई. उन्होंने एक सुर में कहा कि मासूम बिटिया को न्याय मिलना चाहिए. उसके साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी दी जाए.