न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को होगा फायदा, शुरुआत में सरकार को होगा नुकसान: एम राजीव

केंद्रीय जीएसटी सुपरिटेंडेंट एम राजीव से ईटीवी भारत ने जीएसटी की नई दरों पर चर्चा की है.

GST REFORM IN INDIA
जीएसटी की नई दरों पर जीएसटी अधिकारी से चर्चा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 8:56 PM IST

प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: बुधवार 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की नई दरों को लेकर ऐलान किया था. नए रेट 22 सितंबर सोमवार से लागू होंगी. जीएसटी के इस रिफॉर्म को न्यू जेनरेशन रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है. पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं, अब उन्हें घटाकर 5% और 18% कर दिया गया है. वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 28% के स्थान पर अब 40% टैक्स लगाया जाएगा.

इस बड़े फैसले पर जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लंबी बहस हुई. कई राज्यों ने इसे राजस्व नुकसान की वजह से विरोध भी किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट सुझाव दिया कि यदि सहमति नहीं बनती तो वोटिंग कराई जाए. आखिरकार सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से नए स्लैब का समर्थन किया. इन बदलावों का असर उपभोक्ताओं, उद्योगों, राज्यों की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पर कैसा पड़ेगा. इस पर ईटीवी भारत ने केंद्रीय जीएसटी रायपुर के सुपरिटेंडेंट एम राजीव से खास बातचीत की है.

न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का क्या होगा असर ? (ETV BHARAT)

सवाल: पहले और अब के जीएसटी स्लैब में क्या अंतर है?

जवाब: जीएसटी से पहले करीब 35 तरह के अप्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद 0% को छोड़कर 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब बनाए गए. 28% वाले स्लैब पर कंपनसेशन सेस भी लगता था. अब नई व्यवस्था में इसे सरल बनाते हुए सिर्फ दो मुख्य स्लैब रखे गए हैं. 5% और 18%, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% की दर तय की गई है.

सवाल: नए स्लैब से आम उपभोक्ता को क्या फायदा होगा?

जवाब: पहले 12% टैक्स वाली करीब 90% वस्तुएं अब 5% स्लैब में आ गई हैं. यानी उपभोक्ताओं को लगभग 7% की बचत होगी.इसी तरह 28% टैक्स वाली वस्तुओं को 18% स्लैब में लाया गया है, जिससे 10% तक की राहत मिलेगी. कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर जैसी स्टेशनरी वस्तुएं अब जीरो टैक्स में आ चुकी हैं. 350 सीसी तक की बाइकें भी 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं. इसका सीधा असर मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

सवाल: जीवन रक्षक दवाइयों और खाद्य सामग्री पर क्या बदलाव हुआ है?

जवाब: पहले कई जीवन रक्षक दवाओं पर 12% जीएसटी लगता था. अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी।बच्चों की किताबें और कॉपियां अब 5% या जीरो टैक्स स्लैब में हैं. खुले खाद्य पदार्थों पर कोई टैक्स नहीं है, केवल पैकेज्ड आइटम्स पर जीएसटी लगता है. उदाहरण के लिए पॉपकॉर्न जैसी चीजों पर अलग-अलग कैटेगरी में 5%, 12% और 18% टैक्स लागू है.

सवाल: 40% टैक्स किन चीजों पर लागू किया गया है?

जवाब: यह दर बड़ी और महंगी कारों, बाइकों, शराब, सिगरेट और तंबाकू पर लागू होगी. सरकार की सोच है कि आम जरूरत की वस्तुएं सस्ती हों, लेकिन जो वस्तुएं स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक हैं, वे महंगी होकर लोगों को कम आकर्षित करें.

सवाल: 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर क्या स्थिति बनी?

जवाब: कई विपक्षी राज्यों ने आशंका जताई कि टैक्स दर घटने से उनका राजस्व कम होगा. स्थिति इतनी गंभीर हुई कि पहली बार वोटिंग की नौबत आई. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यदि सहमति नहीं बनती है तो वोटिंग करा ली जाए. लेकिन विपक्षी राज्यों को यह महसूस हुआ कि टैक्स घटाने का विरोध करना जनता के खिलाफ जाएगा, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। अंततः सभी राज्यों ने बहुमत से इसका समर्थन किया.

सवाल: टैक्स कम करने से सरकार को कितना नुकसान होगा?

जवाब: प्रारंभिक अनुमान है कि केंद्र सरकार को लगभग 40 हजार करोड़ और राज्यों को 1 हजार से 2 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा. हालांकि यह तात्कालिक घाटा है. जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे. ज्यादा खपत का मतलब है ज्यादा उत्पादन और ज्यादा राजस्व. इसलिए लंबे समय में यह घाटा लाभ में बदल जाएगा.

सवाल: इसका असर बाजार और रोजगार पर कैसे दिखेगा?

जवाब : टैक्स घटने से खपत और मांग बढ़ेगी. इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्योग स्थापित होंगे. उद्योग बढ़ने पर रोजगार के अवसर बनेंगे। उपभोक्ताओं को सस्ती दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा. परिवार, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर पाएंगे.

सवाल: क्या जीएसटी का असर हर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है?

जवाब: बिल्कुल पड़ता है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की हर गतिविधि में जीएसटी जुड़ा है. पेन, चश्मा, मोबाइल रिचार्ज, वाहन, खाने-पीने की वस्तुएं सब पर टैक्स लगता है. दरें घटने का मतलब है कि हर उपभोक्ता को लाभ मिलेगा.

