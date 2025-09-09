ETV Bharat / state

न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को होगा फायदा, शुरुआत में सरकार को होगा नुकसान: एम राजीव

प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: बुधवार 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की नई दरों को लेकर ऐलान किया था. नए रेट 22 सितंबर सोमवार से लागू होंगी. जीएसटी के इस रिफॉर्म को न्यू जेनरेशन रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है. पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं, अब उन्हें घटाकर 5% और 18% कर दिया गया है. वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 28% के स्थान पर अब 40% टैक्स लगाया जाएगा.

इस बड़े फैसले पर जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लंबी बहस हुई. कई राज्यों ने इसे राजस्व नुकसान की वजह से विरोध भी किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट सुझाव दिया कि यदि सहमति नहीं बनती तो वोटिंग कराई जाए. आखिरकार सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से नए स्लैब का समर्थन किया. इन बदलावों का असर उपभोक्ताओं, उद्योगों, राज्यों की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पर कैसा पड़ेगा. इस पर ईटीवी भारत ने केंद्रीय जीएसटी रायपुर के सुपरिटेंडेंट एम राजीव से खास बातचीत की है.

न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का क्या होगा असर ? (ETV BHARAT)

सवाल: पहले और अब के जीएसटी स्लैब में क्या अंतर है?

जवाब: जीएसटी से पहले करीब 35 तरह के अप्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद 0% को छोड़कर 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब बनाए गए. 28% वाले स्लैब पर कंपनसेशन सेस भी लगता था. अब नई व्यवस्था में इसे सरल बनाते हुए सिर्फ दो मुख्य स्लैब रखे गए हैं. 5% और 18%, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% की दर तय की गई है.

सवाल: नए स्लैब से आम उपभोक्ता को क्या फायदा होगा?

जवाब: पहले 12% टैक्स वाली करीब 90% वस्तुएं अब 5% स्लैब में आ गई हैं. यानी उपभोक्ताओं को लगभग 7% की बचत होगी.इसी तरह 28% टैक्स वाली वस्तुओं को 18% स्लैब में लाया गया है, जिससे 10% तक की राहत मिलेगी. कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर जैसी स्टेशनरी वस्तुएं अब जीरो टैक्स में आ चुकी हैं. 350 सीसी तक की बाइकें भी 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं. इसका सीधा असर मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

सवाल: जीवन रक्षक दवाइयों और खाद्य सामग्री पर क्या बदलाव हुआ है?

जवाब: पहले कई जीवन रक्षक दवाओं पर 12% जीएसटी लगता था. अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी।बच्चों की किताबें और कॉपियां अब 5% या जीरो टैक्स स्लैब में हैं. खुले खाद्य पदार्थों पर कोई टैक्स नहीं है, केवल पैकेज्ड आइटम्स पर जीएसटी लगता है. उदाहरण के लिए पॉपकॉर्न जैसी चीजों पर अलग-अलग कैटेगरी में 5%, 12% और 18% टैक्स लागू है.