ETV Bharat / state

यूपी में चुगलखोर की मजार, जिस पर 900 सालों से लोग मारते हैं जूता-चप्पल और पत्थर, जानिए कौन था और क्या है इतिहास?

गद्दार दिखाने के लिए शुरू की गई थी परंपराः इतिहासकार शैलेन्द्र शर्मा बताते हैं 'कुछ किवदंतियों के अनुसार मोहम्मद गोरी की जासूसी और चुगली करने वाला एक व्यक्ति दतावली गांव का था. दूसरी तरफ यह भी एक कहानी है कि चुगली करने वाले ने सुमेर सिंह की चुगली की थी. इस वजह से उसको मरने के बाद में जब दफनाया गया तो उसको गद्दार दिखाने के लिए मजार पर जूत-चप्पल मारने की परंपरा शुरू की गई. चुगलखोर का किसी तरीके का सामाजिक सत्कार नहीं हो सकता, किसी तरह से आदरणीय नहीं बन सकता इस बात को दर्शाने के लिए उसके मजार बनाई गई और वहां पर लोग जूते चप्पल मारते रहे हैं'.

चुगलखोरी के कारण मारे गए थे 500 सैनिकः इतिहासकार शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि 'राजा सुमेर सिंह के काल में राजा जयचंद का मुहम्मद गोरी से 1129 में भीषण युद्ध हुआ था. इस युद्ध में राजा सुमेर सिंह ने जयचंद का साथ दिया था और उनकी ओर से गौरी की सेना से लड़े थे. युद्ध के बीच उनके महल और सेना की गोपनीय जानकारी मुहम्मद गोरी तक पहुंचाई गई. इसके कारण सुमेर सिंह के 500 सैनिक मारे गये थे. बाद में राजा को पता चला कि उनकी सेना और हथियारों की जानकारी उनके महल से कुछ दूरी पर झोपड़ी में रहने वाले एक फकीर के वेश में जासूस ने मुहम्मद गोरी तक पहुंचाई थी. मोहम्मद गोरी के 22 सैनिक मारे गए थे. लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं हैं.'

पांच बार जूते-चप्पल मारते हैं लोगः थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के दशावली गांव स्थित अन्य मजारों की तरह चुगलखोर की मजार में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं. लोग यहां नतमस्तक होने के बजाय मजार पर पांच बार जूते-चप्पल मारकर पुरानी रस्म अदा करते हैं. ऐसी मान्यता है कि यहां इतिहास का सबसे बड़ा चुगलखोर दफन है. चुगलखोर के बारे में एक नहीं बल्कि तीन-तीन किवदंतियां प्रचलित हैं.

इटावा: अभी तक तो आपने मजार पर लोगों को चादर चढ़ाकर दुआ मांगते देखा होगा. लेकिन इटावा में एक ऐसा मजार है, जिसको लोग जूते-चप्पल और पत्थर से मारते जाते हैं. इसे चुगलखोर की मजार के नाम से जाना जाता है. सैकड़ों साल पुरानी यह परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है. आइए जानते हैं कि मजार का इतिहास क्या है?

पंजाब में भी एक ऐसी मजारः शैलेंद्र शर्मा कहते हैं कि 'इसी परंपरा को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह की जासूसी करने के आरोप में पंजाब में नूरुद्दीन नामक व्यक्ति की कब्र पर जूते मारे जाते हैं. सामाजिक मान्यता यह है कि जो चुगलखोर और जासूस, गद्दार जैसे लोगों को भारतीय समाज कभी भी प्रतिष्ठा नहीं देता है. इसको दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक मजार पर यह बताया जाने लगा होगा कि यह चुगलखोर है और चुगलखोर को कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा यहां तक कि मरने के बाद भी'.

राजा जयचंद की जासूसी की तोन लोगों ने की थी चुंगलीः हालांकि पृथ्वीराज रासो जो कि उदयपुर संस्करण की बात करें तो तीन लोग हैं जिन्होंने राजा जयचंद की जासूसी करके उनकी चुगली करके मोहम्मद गोरी को यहां पर बुलाकर कई स्थानों पर युद्ध करवाए थे. जिसमें प्रताप सिंह जैन, धर्मायन कायस्थ और माधव भट्ट हैं. क्योंकि जयचंद का साम्राज्य और राज्य इटावा भी आता था तो संभावना है कि चुंगलखोरों, गद्दारों को बताने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई हो.

800 साल पुरानी घटनाः शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि 'हालांकि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी इटावा आया था. यह कोई लगभग 800 साल पुरानी घटना है, तब से मजार पर जूते मारने की परंपरा लगातार चली आ रही है. किवदंतियों में भोलन सैयद नमक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसकी मजार नीलकंठ मंदिर के पीछे साइड में बताई जाती है. जबकि चुगलखोर की मजार इटावा से करीब 5 किलोमीटर दूर दतावली गांव के पास है. ऐसे में एक ही व्यक्ति की दो जगह मजार हो, ऐसा मुश्किल लगता है. लेकिन यह पक्का है कि सामाजिक मान्यता है कि हम किसी भी गद्दार को प्रश्रय नहीं दे सकते और उसके लिए ऐसी कोई परंपरा भी बन जा सकती है. इसके कोई प्राथमिक सोर्स जब तक नहीं मिलते तब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं. पर्यटन की दृष्टिकोण से देखते हुए इस स्थल का सौंदर्यकरण बहुत आवश्यक है. सरकार को इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है.'

राजा के नौकर को थी चुंगली की आदतः चुगलखोर के बारे में एक नहीं बल्कि तीन-तीन किवदंतियां प्रचलित हैं. स्थानीय मुन्ना बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले की बात है, जिसकी यह मजार है वह इटावा के राजा के यहां नौकरी करता था और उसकी चुगली करने की आदत थी. जब राजा को पता चला तो उसे मौत की सजा दे दी थी. इसके साथ ही आदेश दिया था कि चुगलखोर को ऐसी जगह दफनाया जाए, जहां से जो भी गुजरे उसकी मजार पर जूते-चप्पल या थूक सके. इसके बाद से यह परंपरा जारी. मुन्ना यह भी बताते हैं कि मजार पर लोगों को जूते-चप्पल मारते हुए काफी समय से देख रहा हूं और किया भी है.

मृत्युदंड और चप्पल मारने का राजा ने दिया था फरमानः इकदिल निवासी आनंद भी बताते हैं कि जब भी मैं यहां से गुजरा था तो देखा था कि लोग मजार पर जूते चप्पल मरते थे. यह एक चुगलखोर की मजार है, जिसने अपने ही राजा के साथ चुगलखोरी की थी. राजा ने नाराज होकर उसको मरवाने का फरमान जारी कर दिया था. शिवा नगर निवासी कौशल बताते हैं कि ईद और बकरीद पर लोग आते हैं चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं. जिसकी मन्नते पूरी हो जाती है, वह पांच चप्पल मार कर फूल माला और चादर चढ़ाता है. लोग अगरबत्ती भी लगाते हैं. मैं भी अगरबत्ती लगाई है लेकिन कभी चप्पल जूता नहीं मारे हैं, क्योंकि इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है.