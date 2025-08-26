देवघर: झारखंड में बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं. राज्य के कई बड़े शहरों में बिजली की समस्या देखने को मिलती रही है. चाहे वह राजधानी रांची हो या फिर धनबाद और जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर. बड़े शहरों के साथ-साथ अब छोटे शहरों में भी बिजली आपूर्ति और बिजली बिल में अनियमितता लोगों की परेशानी बढ़ा रही है.

लाखों रूपये के बिल आने की शिकायत

देवघर की देश में धार्मिक स्थल के रूप में बड़ी पहचान है लेकिन यहां भी भारी भरकम बिल को लेकर उपभोक्ता परेशान हैं. दरअसल देवघर में कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली का बिल महज एक महीने में लाखों रुपए आ रहा है. देवघर सिटी के बरमसिया के रहने वाले विकास कुमार ने बताया कि उनके घर में सिर्फ एक पंखा और दो तीन बल्ब हैं, बावजूद इसके पिछले महीने चार लाख रूपये का बिल आया है.

संवाददाता हितेश की रिपोर्ट (Etv Bharat)

वेरिफिकेशन के बावजूद कम नहीं हुई बिजली बिल की राशि

उन्होंने परेशानी साझा करते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें यह मैसेज आया कि उनका बिजली बिल चार लाख रुपया आया है वे तुरंत बिजली विभाग पहुंचे और अपनी समस्या बताई लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. उपभोक्ता ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से की, तो बिजली विभाग की टीम घर पहुंची और घर आकर वेरिफिकेशन किया लेकिन बिजली बिल की राशि कम नहीं हुई.

जब वह अपनी समस्या लेकर बिजली विभाग के पास गए तो वहां मौजूद अधिकारी अगले दिन आना कहकर मामले को टालते रहे. विकास कुमार जैसे हजारों उपभोक्ता को सरकार की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

200 यूनिट फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ता

देवघर शहर के ही रहने वाले कन्हैया कुमार बताते हैं कि जब से राज्य सरकार की 200 यूनिट बिजली फ्री योजना आई है, तब से उनके घर में बिजली बिल अनियमित तरीके से आ रहा है. उन्होंने बताया कि पहले उनका बिजली बिल दो सौ यूनिट के अंदर आता था लेकिन जब से यह योजना आई है तब से उनके घर में हर महीने दो सौ यूनिट से ज्यादा बिजली बिल आ रहा है. उन्होंने आगे बताया कि पहले सिर्फ एक महीने का बिजली बिल आता था लेकिन जब से 200 यूनिट बिजली बिल फ्री की योजना शुरू हुई है तब से बिजली विभाग डेढ़ से दो महीने तक का बिल एक साथ देता है.

बिजली विभाग की ओर से मिला सिर्फ आश्वासन

देवघर के राजा बाग के रहने वाले नवल किशोर बताते हैं कि उनके घर में भी बिजली बिल जहां डेढ़ हजार से दो हजार रूपये प्रति महीने आता था, लेकिन पिछले दो महीने से उनका बिल 35 हजार से 40 हजार रुपए आया है, उसके बाद से उन्हें बिजली विभाग की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है.

लोगों की समस्या को लेकर एसडीओ, जेई सहित विभाग के टेक्निकल डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है. बिजली बिल से जुड़ी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें. जिन उपभोक्ताओं की क्षमता से ज्यादा बिजली बिल आया है, वैसे उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग की तरफ से एक टीम गठित की गई है. टीम के लोगों को हिदायत दी गई है कि बिल से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान कर उन्हें रिपोर्ट करें: नीरज आनंद, कार्यपालक अभियंता

स्मार्ट मीटर के नाम पर पैसों की मांग

दरअसल, देवघर बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता कई शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे लोग मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं. ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जिन्हें पिछले कई महीनो से कंज्यूमर नंबर नहीं मिला है तो कई ऐसे उपभोक्ता भी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिनसे स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर हजारों रुपए की मांग की जा रही है.

