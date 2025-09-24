दिल्ली-NCR में चढ़ा पारा, झुलसाने वाली धूप से लोग बेहाल, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को राजधानी दिल्ली में आसमान साफ़ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी.
Published : September 24, 2025 at 7:41 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है. धूप इतनी तेज हो गई है कि उसे सह पाना अब मुश्किल होता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 86 से 37 प्रतिशत के बीच रहा और बारिश दर्ज नहीं की गई.
मौसम का हाल
मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को राजधानी दिल्ली में आसमान साफ़ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी. अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 24 से 26 सितंबर तक किसी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है. हालांकि, 27 से 29 सितंबर के बीच आसमान में बादल छाए रहने और हल्की आवाजाही की संभावना बनी हुई है.
प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 123 दर्ज किया गया. वहीं, एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी रही, फ़रीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 135, गाजियाबाद में 111, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 113 अंक रहा. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI स्तर 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.
यह भी पढ़ें-
EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह