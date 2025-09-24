ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में चढ़ा पारा, झुलसाने वाली धूप से लोग बेहाल, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है. धूप इतनी तेज हो गई है कि उसे सह पाना अब मुश्किल होता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 86 से 37 प्रतिशत के बीच रहा और बारिश दर्ज नहीं की गई.

मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को राजधानी दिल्ली में आसमान साफ़ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी. अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 24 से 26 सितंबर तक किसी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है. हालांकि, 27 से 29 सितंबर के बीच आसमान में बादल छाए रहने और हल्की आवाजाही की संभावना बनी हुई है.