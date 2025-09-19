ETV Bharat / state

लक्सर में मगरमच्छों ने अटकाई लोगों की सांसें, रुद्रप्रयाग में गुलदार ने महिला पर किया हमला

रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में गुलदार ने दिए महिला को गहरे जख्म, ग्रामीणों ने बचाई जान, लक्सर क्षेत्र में दो जगहों पर दिखे मगरमच्छ

Crocodiles in Laksar
मगरमच्छ का रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Villagers)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 8:46 PM IST

6 Min Read
लक्सर/रुद्रप्रयाग: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मगरमच्छों ने लोगों की सांसें अटका रखी है. दो अलग-अलग जगहों पर दो मगरमच्छ दिखाई देने से लोगों में दहशत है. हालांकि, वन विभाग की टीम मौके पर घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर उनके वास स्थल पर छोड़ दिया है, लेकिन मगरमच्छों के दिखने से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है. उधर, रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर जख्मी किया है.

कश्यप कॉलोनी में निकला मगरमच्छ: बीती 18 सितंबर की आधी रात करीब 12:40 बजे जियो पेट्रोल पंप के पास स्थित कश्यप कॉलोनी में मगरमच्छ दिखने की सूचना मिली. अंधेरे और सुनसान इलाके में मगरमच्छ को देखकर लोगों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची वन कर्मियों की टीम ने ग्रामीणों की मदद से काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया और आखिरकार मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा.

महाराजपुर कला में घर के पास निकला विशालकाय मगरमच्छ: 19 सितंबर को दोपहर के समय महाराजपुर कला गांव में जसवीर सिंह के घर के पास एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया. ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो वो भयभीत होकर घरों से बाहर निकल आए. वन क्षेत्राधिकारी के आदेश पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मौजूदगी में घंटों की मेहनत के बाद मगरमच्छ को काबू में कर उसके वास स्थल पर छोड़ा गया.

लगातार मगरमच्छ दिखने से बढ़ी चिंता: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से लक्सर क्षेत्र में लगातार मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं. कभी खेतों में तो कभी आबादी वाले इलाकों के पास, जिसके चलते लोग दहशत में हैं. बच्चों और मवेशियों को लेकर परिवारों में खासा डर है.

"नदी किनारे बसे इलाकों में मगरमच्छों का दिखना सामान्य है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. यदि किसी क्षेत्र में मगरमच्छ दिखे तो तत्काल विभाग को सूचना दें. टीम हर बार की तरह मौके पर पहुंचकर सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करेगी."- शैलेंद्र सिंह नेगी, वनाधिकारी

वहीं, लगातार मगरमच्छों के मिलने की घटनाओं ने ग्रामीणों के कान खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि वन विभाग को मगरमच्छों के बढ़ते आवागमन पर और प्रभावी कदम उठाने चाहिए. ताकि, भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

Crocodiles in Laksar
लक्सर में मगरमच्छ (फोटो सोर्स- Villagers)

इससे पहले भी दिख चुके मगरमच्छ: बता दें दिन रात हो रही बारिश से तालाब लबालब हैं. ऐसे में जलीय जीव आबादी का रुख कर रहे हैं. इससे पहले भी लक्षण क्षेत्र के मुंडा खेड़ा कला गांव में ग्रामीण के घर में आधी रात को मगरमच्छ आ गया था. जिससे परिवार काफी दहशत में आ गया था. गनीमत रही कि परिवार को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और वन विभाग की टीम ने समय से पहुंचकर रेस्क्यू कर मगरमच्छ को गंगा में छोड़ा.

इससे पहले तो एक भयावह तब स्थिति पैदा हो गई थी, जब एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर पास में ही शौच के लिए गए ग्रामीण पर हमला कर दिया था. हमले में ग्रामीण का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था. जिसको गांव वालों की मदद से हायर सेंटर भेजा गया था. गनीमत रही कि उसकी जान बच गई.

बसुकेदार में गुलदार ने महिला पर किया हमला: रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुलदार घास काटने जा रही महिलाओं पर गुलदार जानलेवा हमला कर रहा है तो बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है. शुक्रवार यानी 19 सितंबर को भी शाम करीब 4 बजे बुसकेदार क्षेत्र के डालसिंगी में एक बुजुर्ग महिला पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया.

गुलदार के हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल हो गई. महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक गुलदार वहां से भाग निकला. ग्रामीणों की मदद से महिला को उपचार के लिए सीएचसी अगस्त्यमुनि लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, डालसिंगी गांव निवासी बिंदेश्वरी देवी पत्नी सोबत सिंह (उम्र 60 वर्ष) अन्य महिलाओं के साथ गांव के पास घास के लिए जंगल गई थी. घास काटते समय अचानक घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला अचानक हमला बोल दिया. चिल्लाने की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर शराबा कर महिला की जान बचाई. गुलदार ने महिला के सिर पर गंभीर घाव दिए हैं.

घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल भी बन गया है. सामाजिक कार्यकर्ता भानु प्रकाश भट्ट ने कहा कि बसुकेदार क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है. अब तक गुलदार कई बार महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है. क्षेत्र की जनता घरों से बाहर निकलने में कतरा रही हैं, जिससे मवेशियों के लिए चारापत्ती लाने की समस्या भी बन गई है.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं. उन्हें डर सता रहा है कि कहीं गुलदार उनके बच्चों को निवाला न बना दें. गुलदार के आतंक से ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. समय रहते क्षेत्र की जनता को गुलदार के खौफ से निजात नहीं दिलाई गई तो वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.

"घटनास्थल के लिए टीम रवाना की जा चुकी है. गुलदार को पकड़ने की कोशिश तेज की जाएगी. घायल महिला के मुआवजे के लिए विभागीय कार्रवाई जल्द की जा रही है."- हरि शंकर सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी

ETV Bharat Logo

