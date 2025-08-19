ETV Bharat / state

धनबाद के जोगता में भू-धंसान का कहर, सड़क पर बेघर, बीसीसीएल से स्थानांतरण की मांग - LAND SUBSIDENCE IN DHANBAD

धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में भू धंसान से लोग भयभीत हो रहे हैं. लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

सड़क के किनारे पड़े बेघरों के सामान (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 3:25 PM IST

धनबाद: जोगता थाना क्षेत्र के श्याम बाजार के समीप हुए भू-धंसान हादसे के 24 घंटे बाद भी स्थिति भयावह बनी हुई है. आसपास के इलाकों में घर धीरे-धीरे जमीन में धंस रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं. लगातार हो रही बारिश ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. प्रभावित परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सड़क किनारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं. स्थानीय लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं.

लोगों में दहशत, घर-आंगन धंसने का खतरा

हादसे के बाद इलाके में डर का माहौल है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके घर और जमीन धीरे-धीरे जमीन में समा रहे हैं. एक प्रभावित निवासी ने बताया, "हम गरीब लोग हैं, रोज कमाते हैं, तब खाते हैं. घर का सारा सामान बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है. बारिश के इस मौसम में बच्चों को लेकर हम बेहद परेशान हैं." महिलाओं ने भी चिंता जताई, "बचपन से हम इस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब घर-आंगन सब धंस रहा है. हमारे पास इतने पैसे नहीं कि नया घर बना सकें. बारिश में बच्चों को कैसे बचाएं, यह समझ नहीं आ रहा."

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ईटीवी भारत)

बीसीसीएल पर लीपापोती का आरोप

स्थानीय निवासी मुकेश गुप्ता ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "हादसे को 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. बीसीसीएल के पास सीएसआर फंड के तहत करोड़ों रुपये हैं, फिर भी मानवता के नाते राहत कार्यों में कोई तेजी नहीं दिख रही." गुप्ता ने चेतावनी दी कि अगर कोई बड़ा हादसा हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी. उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी उठाई.

तीन से चार दर्जन घर प्रभावित

हादसे में तीन से चार दर्जन घर प्रभावित हुए हैं. कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, और कुछ पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं. एक पीड़ित महिला, कल्याणी देवी ने बताया, "तेज धमाके के साथ हमारा घर धंस गया. हमने किसी तरह जान बचाई, लेकिन सारा सामान मलबे में दब गया. अब खाने-पहनने को कुछ नहीं बचा." पीड़ित परिवारों ने प्रशासन और बीसीसीएल से तत्काल मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है.

बीसीसीएल की चुप्पी, प्रशासन की उदासीनता

घटना की सूचना मिलने पर बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया. स्थानीय निवासी इंद्रदेव भुइयां ने कहा, "बीसीसीएल और प्रशासन दोनों इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं. बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई." धनबाद कोयलांचल में दशकों से भूमिगत आग और भू-धंसान की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते लाखों लोग जोखिम भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं.

स्थानांतरण और मुआवजे की मांग तेज

प्रभावित लोग बीसीसीएल से सीएसआर फंड का उपयोग कर तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों ने सरकार से भी हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि उनकी जान-माल की रक्षा हो सके और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके.

