अलवर का शिवाजी पार्क बना असली 'अशोक वाटिका', श्रीलंका से लाए पौधे के नीचे हुआ रामलीला मंचन

अलवर में शिवाजी पार्क में चल रही रामलीला को देखने के लिए लोगों में आज भी उत्साह है.

Ramleela in Alwar
अलवर के शिवाजी पार्क में मंचित रामलीला का द्श्य (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क में पिछले 39 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है. रामलीला में इस वर्ष पहली बार अनोखा बदलाव किया गया है. इस रामलीला में त्रेता युग की तर्ज पर शिवाजी पार्क स्थित एक उद्यान को अशोक वाटिका का रूप दिया गया है. इस पार्क में रामलीला के दौरान रावण-सीता संवाद का मंचन किया गया. खास बात यह है कि इस 'अशोक वाटिका' में लगा सीता अशोक का पौधा 2011 में श्रीलंका से अलवर लाकर लगाया गया था. इस नवाचार से उत्साहित रामलीला समिति ने अब हर साल अलवर की इस अशोक वाटिका में ही इस दृश्य को मंचित करने का निर्णय लिया है.

युवराज प्रताप रामलीला समिति के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया के जमाने में भी आज लोगों में रामलीला देखने के प्रति क्रेज बरकरार है. इसी क्रेज के चलते रामलीला समिति ने पहली बार यह नवाचार किया. उन्होंने बताया कि रामलीला समिति के पूर्व संरक्षक नारायण लाल शर्मा ने साल 2011 में श्रीलंका से अशोक का पौधा मंगवाया था. यह वही पौधा है जो अशोक वाटिका में था. इस पौधे को पूर्व संरक्षक शर्मा द्वारा शिवाजी पार्क के एक उद्यान में लगाया गया. आज यह पौधा एक पेड़ का रूप ले चुका है. इस पौधे के समीप सीता-रावण संवाद और हनुमान-सीता संवाद का मंचन किया गया. इस दृश्य मंचन के दौरान सैकड़ों भक्त भी मौजूद रहे. अध्यक्ष भानुप्रताप शर्मा ने बताया कि इस दृश्य को त्रेता युग के दृश्य की तर्ज पर ही मंचित किया गया.

समिति के पूर्व अध्यक्ष श्याम शर्मा ने बताया कि श्रीलंका से लाए गए सीता अशोक के पौधे को शिवाजी पार्क के छोटे से पार्क में दशहरा के पर्व पर रोपा गया था. इसके बाद इसकी देखभाल की गई. आज यह पौधा पूर्ण पेड़ का रूप ले चुका है, इसलिए नवाचार करके यहां रामलीला के दौरान सीता अशोक पेड़ के नीचे रामलीला के कुछ दृश्यों का मंचन किया गया. उन्होंने बताया कि इस पार्क में खजूर, पारस, पीपल, अमलतास, कनेर, चांदनी, मोगरा, बरगद, शमी, खेजड़ली, बोगन वोलिया के साथ करीब 800 पेड़-पौधे लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी दर्शकों को जोड़े रखने के लिए रामलीला मंचन में नवाचार किए जाएंगे.

रामलीला समिति अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि युवराज प्रताप रामलीला समिति की ओर से शिवाजी पार्क में आयोजित की जा रही रामलीला मंचन दर्शकों के लिए मनोरंजन, आस्था के साथ ही सामाजिक सौहार्द्र का भी प्रतीक है. इसका कारण है कि रामलीला मंचन से करीब एक घंटा पूर्व मंच पर होने वाली रामधुन की प्रस्तुति शकील अहमद देते हैं. इसके साथ ही वह रावण का किरदार भी निभा रहे हैं.

