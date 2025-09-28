ETV Bharat / state

अलवर का शिवाजी पार्क बना असली 'अशोक वाटिका', श्रीलंका से लाए पौधे के नीचे हुआ रामलीला मंचन

अलवर: शहर के शिवाजी पार्क में पिछले 39 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है. रामलीला में इस वर्ष पहली बार अनोखा बदलाव किया गया है. इस रामलीला में त्रेता युग की तर्ज पर शिवाजी पार्क स्थित एक उद्यान को अशोक वाटिका का रूप दिया गया है. इस पार्क में रामलीला के दौरान रावण-सीता संवाद का मंचन किया गया. खास बात यह है कि इस 'अशोक वाटिका' में लगा सीता अशोक का पौधा 2011 में श्रीलंका से अलवर लाकर लगाया गया था. इस नवाचार से उत्साहित रामलीला समिति ने अब हर साल अलवर की इस अशोक वाटिका में ही इस दृश्य को मंचित करने का निर्णय लिया है.

युवराज प्रताप रामलीला समिति के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया के जमाने में भी आज लोगों में रामलीला देखने के प्रति क्रेज बरकरार है. इसी क्रेज के चलते रामलीला समिति ने पहली बार यह नवाचार किया. उन्होंने बताया कि रामलीला समिति के पूर्व संरक्षक नारायण लाल शर्मा ने साल 2011 में श्रीलंका से अशोक का पौधा मंगवाया था. यह वही पौधा है जो अशोक वाटिका में था. इस पौधे को पूर्व संरक्षक शर्मा द्वारा शिवाजी पार्क के एक उद्यान में लगाया गया. आज यह पौधा एक पेड़ का रूप ले चुका है. इस पौधे के समीप सीता-रावण संवाद और हनुमान-सीता संवाद का मंचन किया गया. इस दृश्य मंचन के दौरान सैकड़ों भक्त भी मौजूद रहे. अध्यक्ष भानुप्रताप शर्मा ने बताया कि इस दृश्य को त्रेता युग के दृश्य की तर्ज पर ही मंचित किया गया.

