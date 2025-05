ETV Bharat / state

आम जनता भी बनेगी 'डॉक्टर', गोल्डन ऑवर में बचा सकेगी जान, जानिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कैसे दी जा रही ट्रेनिंग - GORAKHPUR NEWS

सीपीआर सीखें, बचाएं जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:25 PM IST 5 Min Read

गोरखपुर : देश में सड़क हादसों में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं. अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग घायलों की मदद करना तो चाहते हैं लेकिन मेडिकल टर्म के बारे में जानकारी नहीं होने से पीछे हट जाते हैं. पर अब आम जनता भी डॉक्टर का काम कर गोल्डन ऑवर में घायलों की जिंदगी बचा सकेगी. इसके लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब (NELS) का संचालन किया जा रहा है. इस कैंप में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को लाइफ सपोर्ट की तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है. वहीं एमबीबीएस के छात्रों को उनके ट्रेनर यानी प्रोफेसर यह बता सकेंगे कि कैसे हार्ट अटैक की स्थिति में या जान जाने के अन्य खतरों में किसी भी इंसान को बचाया जा सकता है. साथ ही आम जनता को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. हार्ट अटैक के दौरान सीपीआर कैसे दें, ग्लूकोज और ब्लड को चढ़ाने की क्या प्रक्रिया है, पल्स रेट, हार्टबीट की कंडीशन कैसी है, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है. गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में NELS के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है. (Video Credit; ETV Bharat) 36 लाख के सिम्युलेटर लगाए गए : करीब 20 करोड़ की लागत से यह लैब बना है. 36 लाख की लागत से सिम्युलेटर (मानव संरचना) लगाए गए हैं. जिसमें बच्चों से लेकर उम्र दराज लोगों को भी सीपीआर से लेकर अन्य प्रकार की जांच और जीवन रक्षक सुविधाएं दी जा सकती हैं. सिम्युलेटर में धड़कन, सांस, मांसपेशियां सब कुछ वास्तविक जैसा दिखता है. अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे बिल्कुल जीवित मनुष्य की तरह परिणाम देता है. इसके उपयोग और बचाव के तरीकों की जानकारी मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को दिया जा चुका है. यही नहीं डायरेक्टर जनरल आफ मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए अधिकारी भी इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. अब यह ट्रेनिंग आमजन को भी मिलेगी. इसके लिए कॉलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में आकर अपना पंजीकरण करना होगा.

जानें कब देना चाहिए CPR. (Photo Credit; ETV Bharat) जान बचाने की दी जा रही ट्रेनिंग : मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि NELS लैब प्रदेश का पहला लैब है. यहां लोगों की जान बचाने में खासकर हार्ट अटैक की कंडीशन में सीपीआर देने की ट्रेनिंग दी जा रही है. सिम्युलेटर के जरिए शरीर में किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, ग्लूकोज और ब्लड को चढ़ाने का क्या प्रोसेस है, सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है. इस ट्रेनिंग के बाद आम जन भी लोगों की तत्काल मदद कर सकेंगे, जिससे किसी की जान बच सकेगी. उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक के दौरान सिर्फ सीपीआर देने तक ही इलाज सीमित नहीं होता. अन्य पहलुओं को भी अपनाना पड़ता है, जो इस ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. प्राचार्य ने कहा कि शासन ने इस लैब की स्थापना इसी उद्देश्य से किया है कि हार्ट अटैक के अलावा किसी अन्य वजह से अचानक होने वाली मौत को रोका जा सके. सिम्युलेटर में धड़कन, सांस, मांसपेशियां सब कुछ वास्तविक जैसा दिखता है. (Photo Credit; ETV Bharat) जान बचाने में होगी आसानी : लैब के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र देव कहते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट दोनों को मिलाकर नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब को बनाया गया है. पैरामेडिकल स्टाफ और आमजन को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें सीपीआर उसका एक हिस्सा है. डॉक्टर को एडवांस कार्डियक अरेस्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, उसकी पल्स डाउन हो जाती है तो उसे लोग लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं. ऐसे में अगर 3 से 5 मिनट के भीतर उसे सीपीआर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई ट्रेनिंग का उपयोग किया जाएगा तो जान बचाने में और आसानी होगी. लैब में महिला, पुरुष और बच्चे तीनों के सिम्युलेटर रखे गए हैं. इसका प्रशिक्षण देने के लिए डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर अमृता को पटना भेजा गया था. इस मानव डमी में धड़कन, सांस और मांसपेशियां सब कुछ वास्तविक जैसी दिखती हैं. मावन अंगों जैसे दिखने वाले पुतलों के जरिए ट्रेनिंग जी जा रही है. (Photo Credit; ETV Bharat) ट्रेनिंग में ये भी शामिल - बच्चों को लाइफ सपोर्ट देने वाले सिस्टम को 'इन्फेंट BLS' यानी की बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है. बच्चे को सीपीआर देना काफी कठिन होता है. इसलिए सांस की रुकावट के समय उसे कैसे सीपीआर जैसी सुविधा दी जाए इसकी ट्रेनिंग होती है. बड़ों को एडल्ट लाइव सपोर्ट सिस्टम के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है. एयरवे मैनेजमेंट ट्रेनर सांस लेने में हो रही दिक्कत का निदान करते हैं. स्पाइन बोन के फ्रैक्चर का मरीज अगर अस्पताल पहुंचता है तो उसे गंभीर स्थिति में एंबुलेंस से इमरजेंसी या ओटी तक कैसे ले जाया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग इस दौरान दी जा रही है. ट्रामा के पेशेंट को ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने के लिए स्कूप स्ट्रेचर ट्रेनिंग इस लैब के माध्यम से हो रही है. अगर किसी के गले में कोई चीज फंस गई है और बिना उसके निकाले उसकी जान नहीं बचेगी, तो इस समस्या के निदान के लिए जो सुविधा अपनाई गई है उसे फॉरेन बॉडी ट्रेनर नाम दिया गया है.

Last Updated : May 29, 2025 at 6:25 PM IST