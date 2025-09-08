ETV Bharat / state

नोएडा में यमुना का जलस्तर कम होने पर अब बीमारियों का खतरा! जानें CMO ने क्या कहा

नई दिल्ली/नोएडा: यमुना नदी का जलस्तर कम होने से इलाकों में अब पानी उतरने लगा है. लेकिन इसी के साथ बीमारियों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है. लोग लगातार इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें यमुना नदी के किनारे बने कैंपों में लोगों का इलाज कर रही हैं. साथ ही उन्हें दवाओं का भी वितरण कर रही है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई टीमें लगाई गई है. यह जानकारी नोएडा के सीएमओ की तरफ से दी गई.

सीएमओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा कि बीमारियां के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने 12 चौकी स्थापित की गई थी और अब जो पानी उतर रहा है, तब भी हमारी हमारी मेडिकल टीम लगातार काम कर रही है. जिस तरह की बीमारियां सामने आ रही है, लोगों का इलाज किया जा रहा है. किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है और बीमारियों को न फैलने की दिशा में काम कर रहा है.

डॉ. नरेंद्र सिंह, सीएमओ, नोएडा (ETV Bharat)

गौरतलब है कि, हर साल सितंबर अक्टूबर में मलेरिया और डेंगू के मामले रिपोर्ट किए जाते रहे हैं. सीएमओ ने कहा, इस साल जनवरी से अब तक तो 189 कुल मामले रिपोर्ट हुए है, लेकिन अभी हमारे जो एक्टिव केस है वो केवल 14 है. उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है. इसके अलावा हम लोगों की तरफ से 188 नोटिस जारी किए गए हैं और हमारी कुल मिला के 21 टीम में काम कर रही है. इसमें चार ब्लॉक की टीम और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है.