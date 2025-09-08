ETV Bharat / state

नोएडा में यमुना का जलस्तर कम होने पर अब बीमारियों का खतरा! जानें CMO ने क्या कहा

जिला अस्पताल के सीएमओ ने कहा कि किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है.

नोएडा में बढ़ा बीमारियों का खतरा
नोएडा में बढ़ा बीमारियों का खतरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: यमुना नदी का जलस्तर कम होने से इलाकों में अब पानी उतरने लगा है. लेकिन इसी के साथ बीमारियों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है. लोग लगातार इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें यमुना नदी के किनारे बने कैंपों में लोगों का इलाज कर रही हैं. साथ ही उन्हें दवाओं का भी वितरण कर रही है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई टीमें लगाई गई है. यह जानकारी नोएडा के सीएमओ की तरफ से दी गई.

सीएमओ डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा कि बीमारियां के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने 12 चौकी स्थापित की गई थी और अब जो पानी उतर रहा है, तब भी हमारी हमारी मेडिकल टीम लगातार काम कर रही है. जिस तरह की बीमारियां सामने आ रही है, लोगों का इलाज किया जा रहा है. किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है और बीमारियों को न फैलने की दिशा में काम कर रहा है.

डॉ. नरेंद्र सिंह, सीएमओ, नोएडा (ETV Bharat)

गौरतलब है कि, हर साल सितंबर अक्टूबर में मलेरिया और डेंगू के मामले रिपोर्ट किए जाते रहे हैं. सीएमओ ने कहा, इस साल जनवरी से अब तक तो 189 कुल मामले रिपोर्ट हुए है, लेकिन अभी हमारे जो एक्टिव केस है वो केवल 14 है. उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है. इसके अलावा हम लोगों की तरफ से 188 नोटिस जारी किए गए हैं और हमारी कुल मिला के 21 टीम में काम कर रही है. इसमें चार ब्लॉक की टीम और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WATER LEVEL OF YAMUNAयमुना नदी का जलस्तरNARENDRA SINGN CMO NOIDARISK OF DISEASES IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.