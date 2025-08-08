Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

युवक की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश, दादी की तेरहवीं का सामान लेकर जा रहा घर - YOUTH DIES IN BERINAG

पाताल भुवनेश्वर के मोना गांव में युवक की मौत के बाद लोगों में खासा आक्रोश है.

People are angry afterdeath of youth
युवक की मौत के बाद लोगों में गुस्सा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:15 AM IST

3 Min Read

पिथौरागढ़: प्रदेश में कई गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं. जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ता है. वहीं 1 जुलाई को मोना गांव में एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया था. युवक के परिजनों को सांत्वना देने जा रही महिलाओं ने वीडियो बनाकर अपना आक्रोश जताया. साथ ही जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आए.

पाताल भुवनेश्वर से मोना गांव की दूरी दो किलोमीटर है, लेकिन गांव के लोग लम्बे समय से सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं. गांव की जनसंख्या लगभग 200 से अधिक है. पैदल मार्ग में पूर्व में खाई में गिरने से कई लोग घायल हो चुके हैं. पाताल भुवनेश्वर के मोना गांव निवासी सूरज सिंह भंडारी उम्र 22 साल की 1 जुलाई देर शाम को भुवनेश्वर से गांव की और आने के दौरान 300 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई थी. सूरज सिंह अपनी दादी की तेरहवीं का सामान लेकर गंगोलीहाट भुवनेश्वर से अपने गांव मोना जा रहा था.

घर से एक किलोमीटर पैदल सकरे रास्ते में अचानक पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिर गया और साथ में चल रहे चचेरा भाई कमल भंडारी ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी. घटना के बाद कमल भी बेसुध हो गया. जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और गहरी खाई होने के कारण और रास्ता नहीं होने के सूरज को खोजने में मुश्किल खड़ी हो गई. तीन घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण रस्सी के सहारे गहरे खाई में पहुंचे, जहा पर सूरज घायल अवस्था में पड़ा था. स्थानीय ग्रामीण उसे स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिससे परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया. घटना के बाद जहां घर में दादी की तेरहवीं होनी थी पूरा परिवार शोक में डूब गया.

पाताल भुवनेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि जिस स्थान से युवक की खाई में गिरकर मौत हुई है यहां से पूर्व में भी तीन लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए थे. लेकिन उसके बाद मार्ग को ठीक नहीं किया गया. उन्होंने सरकार से परिजनों को मुआवजा देने की मांग की. नीलम भंडारी ने बताया कि इस मार्ग से होकर प्रतिदिन जीआईसी छलौडी समेत पाताल भुवनेश्वर को प्रतिदिन लोग आते हैं. लम्बे समय से यहां पर सड़क की मांग की जा रही है. लेकिन सड़क बनाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

पढ़ें-जंगल में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, तीन महीने पहले ही हुई थी शादी, पुलिस पत्नी से पूछताछ में जुटी

पिथौरागढ़: प्रदेश में कई गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं. जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ता है. वहीं 1 जुलाई को मोना गांव में एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया था. युवक के परिजनों को सांत्वना देने जा रही महिलाओं ने वीडियो बनाकर अपना आक्रोश जताया. साथ ही जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आए.

पाताल भुवनेश्वर से मोना गांव की दूरी दो किलोमीटर है, लेकिन गांव के लोग लम्बे समय से सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं. गांव की जनसंख्या लगभग 200 से अधिक है. पैदल मार्ग में पूर्व में खाई में गिरने से कई लोग घायल हो चुके हैं. पाताल भुवनेश्वर के मोना गांव निवासी सूरज सिंह भंडारी उम्र 22 साल की 1 जुलाई देर शाम को भुवनेश्वर से गांव की और आने के दौरान 300 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई थी. सूरज सिंह अपनी दादी की तेरहवीं का सामान लेकर गंगोलीहाट भुवनेश्वर से अपने गांव मोना जा रहा था.

घर से एक किलोमीटर पैदल सकरे रास्ते में अचानक पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिर गया और साथ में चल रहे चचेरा भाई कमल भंडारी ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी. घटना के बाद कमल भी बेसुध हो गया. जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और गहरी खाई होने के कारण और रास्ता नहीं होने के सूरज को खोजने में मुश्किल खड़ी हो गई. तीन घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण रस्सी के सहारे गहरे खाई में पहुंचे, जहा पर सूरज घायल अवस्था में पड़ा था. स्थानीय ग्रामीण उसे स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिससे परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया. घटना के बाद जहां घर में दादी की तेरहवीं होनी थी पूरा परिवार शोक में डूब गया.

पाताल भुवनेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि जिस स्थान से युवक की खाई में गिरकर मौत हुई है यहां से पूर्व में भी तीन लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए थे. लेकिन उसके बाद मार्ग को ठीक नहीं किया गया. उन्होंने सरकार से परिजनों को मुआवजा देने की मांग की. नीलम भंडारी ने बताया कि इस मार्ग से होकर प्रतिदिन जीआईसी छलौडी समेत पाताल भुवनेश्वर को प्रतिदिन लोग आते हैं. लम्बे समय से यहां पर सड़क की मांग की जा रही है. लेकिन सड़क बनाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

पढ़ें-जंगल में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, तीन महीने पहले ही हुई थी शादी, पुलिस पत्नी से पूछताछ में जुटी

Last Updated : August 8, 2025 at 9:15 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोशPITHORAGARH LATEST NEWSYOUTH DEATH OF BERINAGPEOPLE ANGRY AFTER YOUTH DEATHYOUTH DIES IN BERINAG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.