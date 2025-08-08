पिथौरागढ़: प्रदेश में कई गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं. जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ता है. वहीं 1 जुलाई को मोना गांव में एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई थी. जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया था. युवक के परिजनों को सांत्वना देने जा रही महिलाओं ने वीडियो बनाकर अपना आक्रोश जताया. साथ ही जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आए.

पाताल भुवनेश्वर से मोना गांव की दूरी दो किलोमीटर है, लेकिन गांव के लोग लम्बे समय से सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं. गांव की जनसंख्या लगभग 200 से अधिक है. पैदल मार्ग में पूर्व में खाई में गिरने से कई लोग घायल हो चुके हैं. पाताल भुवनेश्वर के मोना गांव निवासी सूरज सिंह भंडारी उम्र 22 साल की 1 जुलाई देर शाम को भुवनेश्वर से गांव की और आने के दौरान 300 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई थी. सूरज सिंह अपनी दादी की तेरहवीं का सामान लेकर गंगोलीहाट भुवनेश्वर से अपने गांव मोना जा रहा था.

घर से एक किलोमीटर पैदल सकरे रास्ते में अचानक पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिर गया और साथ में चल रहे चचेरा भाई कमल भंडारी ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी. घटना के बाद कमल भी बेसुध हो गया. जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और गहरी खाई होने के कारण और रास्ता नहीं होने के सूरज को खोजने में मुश्किल खड़ी हो गई. तीन घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण रस्सी के सहारे गहरे खाई में पहुंचे, जहा पर सूरज घायल अवस्था में पड़ा था. स्थानीय ग्रामीण उसे स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिससे परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया. घटना के बाद जहां घर में दादी की तेरहवीं होनी थी पूरा परिवार शोक में डूब गया.

पाताल भुवनेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि जिस स्थान से युवक की खाई में गिरकर मौत हुई है यहां से पूर्व में भी तीन लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए थे. लेकिन उसके बाद मार्ग को ठीक नहीं किया गया. उन्होंने सरकार से परिजनों को मुआवजा देने की मांग की. नीलम भंडारी ने बताया कि इस मार्ग से होकर प्रतिदिन जीआईसी छलौडी समेत पाताल भुवनेश्वर को प्रतिदिन लोग आते हैं. लम्बे समय से यहां पर सड़क की मांग की जा रही है. लेकिन सड़क बनाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

