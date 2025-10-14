प्रदेश में एक लाख 78 हजार पेंशनर सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे, दी चेतावनी
आज हिमाचल में पेंशनर्स ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इसके साथ ही एक चेतावी भी दी है.
कुल्लू: हिमाचल में आज लाखों पेंशनर्स ने डीए न मिलने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में एक लाख 78 हजार पेंशनर्स सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
पेंशनर्स का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में साल 2016 में छठा वित्त आयोग लागू हुआ था और साल 2026 में अब दोबारा से नया वित्त आयोग लागू होने वाला है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को छठे वित्त आयोग के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रखा है, जिस कारण आज प्रदेश में एक लाख 78 हजार पेंशनर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पेंशनरों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. वहीं, सरकार को भी चेतावनी दी गई कि मांगें जल्द पूरी न होने पर राज्य स्तर पर सभी पेंशनर्स मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे.
तीन प्रतिशत डीए का इंतजार
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाअध्यक्ष सेस राम ठाकुर ने बताया कि 'कई पेंशनर तो ऐसे हैं जिनका डीए आज 20 लाख रुपए तक पहुंच गया है, हालांकि बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उन्हें तीन प्रतिशत डीए जारी किया जाएगा, लेकिन अप्रैल माह भी खत्म हो गया और अब अक्टूबर माह भी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक तीन प्रतिशत डीए भी पेंशनरों को जारी नहीं किया गया है. इसके अलावा आज बुजुर्ग पेंशनर अपने मेडिकल बिलों की रिवर्समेंट के लिए भी ठोकरें खा रहे हैं. पेंशनरों को अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके मेडिकल बिलों की भी रिवर्समेंट नहीं हो रही है.'
सेस ठाकुर ने कहा कि वही केंद्र सरकार ने भी पेंशनरों के लिए नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत साल 2025 तक सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों को नए वित्त आयोग में कोई भी लाभ नहीं दिए जाएंगे, जो की बिल्कुल ठीक नहीं है. इन सभी मुद्दों को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और आग्रह किया गया है कि पेंशनरों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए.
