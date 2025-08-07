लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर से पहले निराश्रित महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. महिला कल्याण विभाग ने पति की मृत्यु बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की 1115.64 करोड़ रुपए की धनराशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफर कर दी है.

प्रदेश की कुल 36,75,623 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से यह रकम भेजी गई है. इससे उन्हें त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, प्रदेश की स्थायी निवासी हैं. जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनको प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है.

योगी सरकार ने समय के पहले भेजी पेंशन राशि: वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में इस योजना के तहत 35,78,111 लाभार्थी महिलाओं को 1062.15 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी. दूसरी तिमाही में सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए 36,75,623 महिलाओं को 1115.64 करोड़ रुपए की राशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही भेजी है.

महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि समय से पहले हस्तांतरित की गई है. निदेशक ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएं sspy-up.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

यह डिजिटल पहल पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देती है, जिससे पात्र महिलाएं बिना किसी बाधा के योजना का लाभ उठा सकती हैं. महिला कल्याण विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है, कि आवेदनों की जांच त्वरित और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें.

