ETV Bharat / state

हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, इस दिन से हर महीने खाते में पड़ेगी पेंशन - HIMACHAL PENSION

हिमाचल सामाजिक सुरक्षा पेंशन ( Concept Image )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 14, 2025 at 11:19 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 11:49 AM IST 5 Min Read

शिमला: सामाजिक सुरक्षा किसी भी कल्याणकारी राज्य की आधारशिला होती है. खासकर समाज के उन वर्गों को जो आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं. उन्हें सरकार की और समय-समय पर सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें. इसी कड़ी में हिमाचल में जरूरतमंदों को सरकार सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे रही है. विशेषतौर पर जो लोग वृद्धावस्था, विकलांगता या आर्थिक निर्बलता के कारण आजीविका चलाने में असमर्थ हैं. प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है. प्रदेश के लाखों जरूरतमंद के लिए ये पेंशन न केवल आर्थिक सेहत सुधारने का जरिया है, बल्कि लोगों के लिए आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है. इसी दिशा में हिमाचल सरकार जरूरतमंदों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए सराहनीय पहल करने जा रही है. अक्टूबर से हर महीने मिल सकती है पेंशन हिमाचल में वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगों और निर्धन परिवारों के लिए कल्याण के लिए दी जा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार अब बहुत बड़ी राहत देने जा रही है. प्रदेश में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को अब अक्टूबर महीने से खाते में मासिक तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाली जा सकती है. अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग के मुताबिक इसके लिए अभी सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है. सितंबर तक यह कार्य पूरा हो जाएगा. जिसके बाद फिर हर महीने लाभार्थियों के खाते में पेंशन डाली जाएगी. ऐसे में अभी जुलाई, अगस्त व सितंबर तक की पेंशन त्रैमासिक आधार पर ही लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी. प्रदेश में ये त्रैमासिक पेंशन एडवांस में लाभार्थियों के खाते में डाली जाती है. पिछले कुछ महीनों से एडवांस में नहीं डाली जा रही पेंशन हिमाचल में पिछले कुछ महीनों से लाभार्थियों के खाते में एडवांस में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं डाली जा रही है. अप्रैल महीने में एडवांस में दी जाने वाली त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी जून माह के आखिरी दो दिनों और जुलाई के पहले सप्ताह में लाभार्थियों के खाते में डाला गया. वहीं, अब जुलाई महीने में एडवांस में डाले जाने वाली पेंशन के लिए भी अब लाभार्थियों को इंतजार करना होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार होते ही लाभार्थियों के खाते में हर महीने पेंशन डाली जाएगी. जिससे लाभार्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी. इससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं, प्रदेश में इन दिनों सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए पात्र उम्मीदवार ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. जिसमें उन्हें अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद ऑनलाइन आए इन आवेदनों को तहसील कल्याण कार्यालय से जिला कार्यालय को भेजा जाएगा. जिला स्तर पर इन्हें फाइनल मंजूरी दी जाएगी.

हिमाचल में किस श्रेणी के कितने पेंशन धारक हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 8,14,683 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा संख्या 4,76,149 महिलाओं की आजीविका पेंशन के सहारे चल रही है. वहीं, प्रदेश में 3,38,520 पुरुष भी सामाजिक पेंशन से अपना खर्च चला रहे हैं. प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत 99,479 लाभार्थी को पेंशन की सुविधा दी जा रही है. इसी तरह से ओल्ड ऐज पेंशन के तहत 4,89,718 लाभार्थी सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. वहीं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत 24,446 महिलाओं को पेंशन मिल रही है. इसके अलावा प्रदेश में 1,22,545 महिलाओं को विडो पेंशन दी जा रही है. इसी तरह से इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन योजना में कुल 1263 लाभार्थी सुविधा का लाभ ले रहे हैं. DRA के तहत प्रदेश में 76,296 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में 906 लाभार्थियों को कुष्ठ रोगी पेंशन दी जा रही है. वहीं, प्रदेश में 17 थर्ड जेंडर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा मिल रही है. सभी लाभार्थियों को ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन अभी त्रैमासिक आधार एडवांस में दी जाती है. महिलाओं को दी जा रही 1500 मासिक पेंशन हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 पेंशन दी जा रही है. इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड ऐज पेंशन, वहीं इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, DRA के तहत महिला कुष्ठ रोगियों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है. प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू होने के बाद प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिला लाभार्थियों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया है. वहीं, प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड ऐज, पुरुष कुष्ठ रोगी पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत पुरुष लाभार्थियों को 1150 सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही हैं. वहीं, प्रदेश में 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को हर महीने 1700 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है. ये भी पढ़ें: पेट्रोल पंप चलाने के लिए सहकारी सभाओं से मांगे आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी

Last Updated : July 14, 2025 at 11:49 AM IST