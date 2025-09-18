ETV Bharat / state

'पेंशन बुजुर्गों की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है'- पेंशन बहाली पर दिल्ली के बुजुर्गों में खुशी का माहौल

दिल्ली में बुजुर्गों केलिए पेंशन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 18, 2025 at 2:51 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 2:58 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा हुई है. बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर 2018 से बंद पड़ी बुजुर्गों की सम्मान राशि योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया. अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर 50 हजार बुजुर्गों को सरकारी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. योजना की शुरुआत होते ही राजधानी के हजारों परिवारों में खुशी का माहौल है. ईटीवी भारत से बातचीत में दिल्ली के निवासी रामनिवास गोयल ने कहा कि जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए यह पेंशन बहुत महत्व रखती है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सराहनीय है क्योंकि यह उन लोगों के जीवन में सहारा बनेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं. बुजुर्गों की पेंशन पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं (ETV Bharat)

