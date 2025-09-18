'पेंशन बुजुर्गों की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है'- पेंशन बहाली पर दिल्ली के बुजुर्गों में खुशी का माहौल
दिल्ली में बुजुर्गों केलिए पेंशन पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों को अब राहत मिली है.
Published : September 18, 2025 at 2:51 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 2:58 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा हुई है. बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर 2018 से बंद पड़ी बुजुर्गों की सम्मान राशि योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया. अब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर 50 हजार बुजुर्गों को सरकारी पेंशन का लाभ दिया जाएगा. योजना की शुरुआत होते ही राजधानी के हजारों परिवारों में खुशी का माहौल है.
ईटीवी भारत से बातचीत में दिल्ली के निवासी रामनिवास गोयल ने कहा कि जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए यह पेंशन बहुत महत्व रखती है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सराहनीय है क्योंकि यह उन लोगों के जीवन में सहारा बनेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं.
''पेंशन बुजुर्गों की जिंदगी का अहम हिस्सा है'': दिल्ली निवासी अशोक कुमार शर्मा ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि पेंशन बुजुर्गों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. अगर उन्हें हर महीने 2500 रुपये मिलते हैं तो वे अपनी दवाइयों, खाने-पीने और छोटे-मोटे खर्चों को पूरा कर सकते हैं. शर्मा ने कहा कि इस पहल से जरूरतमंद बुजुर्गों को राहत मिलेगी.
पेंशन की 2500 की राशि अपर्याप्त: वहीं, मदन उज्जैन ने पेंशन की राशि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि मौजूदा दौर में 2500 रुपये से गुजारा मुश्किल है. उन्होंने कहा, “आज के समय में सब्जी और आटा ही इतना महंगा है कि कम से कम 5000 रुपये की पेंशन होनी चाहिए. तभी बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं.”
इस योजना को लेकर दिल्ली में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक बात साफ है कि 2018 से पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों को अब राहत मिली है. मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई इस योजना से सरकार ने संकेत दिया है कि वह बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है.
