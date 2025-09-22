ETV Bharat / state

NHM कर्मचारियों की तपस्या, सरकार ने दिया संघर्ष का फल, दिवाली जैसा मना उत्सव

सुकमा : NHM स्वास्थ्यकर्मियों की मांगें 34 दिन बाद पूरी हुई जो किसी तपस्या से कम नहीं. NHM संघ के अधिकारी-कर्मचारी संघ हर दिन अलग अंदाज में अपनी पीड़ा और मांगों को सामने रखा. किसी ने सड़क पर रंगोली बनाई तो किसी ने मुंडन कराया. कभी मशाल रैली निकाली गई, तो कभी कोरोना योद्धा का रूप बनाकर भीख मांगकर जनता का ध्यान खींचा. जल सत्याग्रह और मनोकामना रैली जैसे अनोखे विरोध प्रदर्शनों ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा.



34 दिन बाद जागी सरकार : 20 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों को मानते हुए चार बड़े फैसलों की घोषणा की. तो मानो हड़ताली कर्मचारियों इस तपस्या को फल मिल गया. मंत्री की घोषणा ने उनके चेहरों पर वो मुस्कान लौटा दी, जो लंबे समय से थकान और संघर्ष की धुंध में छिप गई थी. NHM संघ ने जब हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया तो सुकमा की सड़कों पर नजारा बिल्कुल अलग था. बैंड-बाजे और पटाखों की गूंज के बीच स्वास्थ्यकर्मी नाचते-गाते CMHO कार्यालय पहुंचे. ये कोई साधारण जुलूस नहीं था, बल्कि यह 34 दिनों की जीत और उम्मीद की वापसी का उत्सव था. हर कदम पर झलक रहा था कि वे अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि संघर्ष के योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया. नाच गाकर मनाई खुशी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) स्वास्थ्यमंत्री के ऐलान के बाद झूमे स्वास्थ्यकर्मी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सरकार ने सुनी कर्मचारियों की आवाज : संघ के प्रवक्ता मुकेश बक्शी ने कहा कि सबसे पहले धन्यवाद मीडिया का है, जिसने हर दिन उनकी आवाज जनता और शासन तक पहुंचाई. सच भी है, क्योंकि बिना इस सहयोग के यह आंदोलन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता था. NHM कर्मचारियों की तपस्या, सरकार ने दिया संघर्ष का फल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, जुलाई 2023 से 5% वेतन वृद्धि, एक माह का सवेतनिक अवकाश और पांच लाख का कैशलेस बीमा शामिल है. इसके अलावा ग्रेड पे पर तीन माह में समाधान और हेल्थ कैडर और अनुकंपा नियुक्ति पर केंद्र से अनुमति लेने का आश्वासन भी दिया गया है- मुकेश बख्शी, प्रवक्ता,NHM संघ

संघर्ष के बाद मिली सफलता :स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद कर्मचारियों की आंखों में नमी भी थी और चमक भी. नमी उस संघर्ष की याद दिलाती रही जो उन्होंने हर दिन जीया. चमक इस उम्मीद थी कि अब स्वास्थ्य सेवाओं को वे दोगुनी ऊर्जा के साथ जनता तक पहुंचाएंगे.कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने साबित कर दिया कि एकजुट संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता. सुकमा की ये कहानी आने वाले समय में संघर्ष और जीत दोनों की मिसाल बनकर याद रखी जाएगी.

