NHM कर्मचारियों की तपस्या, सरकार ने दिया संघर्ष का फल, दिवाली जैसा मना उत्सव
NHM कर्मचारियों की तपस्या 34 दिन बाद पूरी हुई.जिसके लिए संघ ने सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है.
September 22, 2025
Updated : September 22, 2025 at 7:14 PM IST
सुकमा : NHM स्वास्थ्यकर्मियों की मांगें 34 दिन बाद पूरी हुई जो किसी तपस्या से कम नहीं. NHM संघ के अधिकारी-कर्मचारी संघ हर दिन अलग अंदाज में अपनी पीड़ा और मांगों को सामने रखा. किसी ने सड़क पर रंगोली बनाई तो किसी ने मुंडन कराया. कभी मशाल रैली निकाली गई, तो कभी कोरोना योद्धा का रूप बनाकर भीख मांगकर जनता का ध्यान खींचा. जल सत्याग्रह और मनोकामना रैली जैसे अनोखे विरोध प्रदर्शनों ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा.
34 दिन बाद जागी सरकार : 20 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों को मानते हुए चार बड़े फैसलों की घोषणा की. तो मानो हड़ताली कर्मचारियों इस तपस्या को फल मिल गया. मंत्री की घोषणा ने उनके चेहरों पर वो मुस्कान लौटा दी, जो लंबे समय से थकान और संघर्ष की धुंध में छिप गई थी. NHM संघ ने जब हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया तो सुकमा की सड़कों पर नजारा बिल्कुल अलग था. बैंड-बाजे और पटाखों की गूंज के बीच स्वास्थ्यकर्मी नाचते-गाते CMHO कार्यालय पहुंचे. ये कोई साधारण जुलूस नहीं था, बल्कि यह 34 दिनों की जीत और उम्मीद की वापसी का उत्सव था. हर कदम पर झलक रहा था कि वे अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि संघर्ष के योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया.
सरकार ने सुनी कर्मचारियों की आवाज : संघ के प्रवक्ता मुकेश बक्शी ने कहा कि सबसे पहले धन्यवाद मीडिया का है, जिसने हर दिन उनकी आवाज जनता और शासन तक पहुंचाई. सच भी है, क्योंकि बिना इस सहयोग के यह आंदोलन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता था.
स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, जुलाई 2023 से 5% वेतन वृद्धि, एक माह का सवेतनिक अवकाश और पांच लाख का कैशलेस बीमा शामिल है. इसके अलावा ग्रेड पे पर तीन माह में समाधान और हेल्थ कैडर और अनुकंपा नियुक्ति पर केंद्र से अनुमति लेने का आश्वासन भी दिया गया है- मुकेश बख्शी, प्रवक्ता,NHM संघ
संघर्ष के बाद मिली सफलता :स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद कर्मचारियों की आंखों में नमी भी थी और चमक भी. नमी उस संघर्ष की याद दिलाती रही जो उन्होंने हर दिन जीया. चमक इस उम्मीद थी कि अब स्वास्थ्य सेवाओं को वे दोगुनी ऊर्जा के साथ जनता तक पहुंचाएंगे.कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने साबित कर दिया कि एकजुट संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता. सुकमा की ये कहानी आने वाले समय में संघर्ष और जीत दोनों की मिसाल बनकर याद रखी जाएगी.
सीएम साय ने हड़ताल खत्म करने का किया था स्वागत: शुक्रवार शाम एनएचएम कर्मचारी संघ ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सीएम ने एनएचएम कर्मियों के हड़ताल खत्म करने के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा-" एनएचएम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय और स्वागतयोग्य है. हमारी सरकार प्रत्येक कर्मचारी को परिवार का हिस्सा मानती है और उनकी जायज मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है.जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुझे विश्वास है कि सरकार और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से प्रदेश की जनता को सुलभ एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को और बेहतर, स्वस्थ व उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे."
18 अगस्त से हर रोज अलग अलग तरीके से प्रदर्शन : 18 अगस्त से एनएचएम संघ ने प्रदेशभर में अलग- अलग तरीके से प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया जबकि शासन की ओर से कर्मियों को वापस काम पर लौटने की समझाइश दी जा रही थी. शासन की ओर से संघ की पांच मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन एनएचएम कर्मी अपनी ग्रेड पे सहित अन्य मांगों के लिए घोषणा और लिखित में आश्वासन की मांग पर अड़े रहे. ऐसे में शासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्हें 16 सितम्बर की शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया था लेकिन एनएचएमकर्मी अपनी हड़ताल पर अडिग रहे.इसके बाद कुछ कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया.लेकिन फिर भी एनएचएम कर्मियों के हड़ताल पर कोई असर नहीं पड़ा. आखिरकार 20 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों की 4 मांगों को पूरा करने की घोषणा की .जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मी काम पर लौटे.
क्या है एनएचएम कर्मचारी संघ की मांग
1. संविलियन एवं स्थायीकरण
2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
3. नियमित भर्ती में सीटों के लिए आरक्षण
4. कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता
5. मेडिकल अवकाश की सुविधा
6. लंबित 27% वेतन वृद्धि
7. न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा
8. ग्रेड पे का निर्धारण
9. अनुकंपा नियुक्ति
10. स्थानांतरण की नीति
सरकार ने इन मांगों में से 4 मांगों को माना है ,जबकि अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है.
