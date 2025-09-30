ETV Bharat / state

अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन 5 साल तक लटकाने पर SBI पर एक लाख का हर्जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पांच साल तक लटकाए रखने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. हालांकि कोर्ट ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका विलंब के आधार पर खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह आदेश प्रयागराज के प्रिंसू सिंह की याचिका पर दिया है.

याचिका में कहा गया कि याची के पिता बैंक कर्मचारी थे. 2019 में सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई. याची कि मां ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए बैंक को प्रत्यावेदन दिया. बार-बार बैंक को प्रत्यावेदन देने के बावजूद, बैंक की ओर से 2025 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद यह याचिका दाखिल की गई.

याची का कहना था कि 16 मार्च 2021 को लागू संशोधित योजना, जिसमें आवेदन करने के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, उस पर लागू नहीं होती क्योंकि उसने पहला आवेदन उसके पिता की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अनुचित सहानुभूति या अति उदार दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी या न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने में विलम्ब से यह अनुमान लगाया जाता है कि परिवार के सामने मौजूद तत्काल वित्तीय संकट समाप्त हो गया है.