पीपलोदी स्कूल हादसा: एक करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर झालावाड़ में तीन युवकों का अनशन
पीपलोदी स्कूल हादसे के मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर झालावाड़ में तीन युवकों ने अनशन शुरू किया.
Published : September 15, 2025 at 5:06 PM IST
झालावाड़: जिले के पीपलोदी स्कूल हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और 10 बीघा जमीन देने की मांग को लेकर भील समुदाय के तीन युवकों ने सोमवार को मिनी सचिवालय के सामने अनशन शुरू कर दिया. अनशनकारी सत्यनारायण, प्रदीप और अनिल भील का कहना है कि सरकार की ओर से वर्तमान में दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन पर चले जाएंगे.
राजनेताओं को नहीं मालूम गरीब परिजनों का दुख: अनशनकारी अनिल भील ने कहा कि पीपलोदी स्कूल हादसे को 2 महीने हो गए, लेकिन प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. वर्तमान में दिया गया मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. इस तरह का मुआवजा सामान्य घटनाओं में ही मिल जाता है. बच्चे स्कूल में भविष्य बनाने गए थे. राजनेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, इसलिए इनको बच्चों के परिजनों का दुख मालूम नहीं है.
उन्होंने कहा कि जब तक मृतक बच्चों के आश्रितों को एक करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी तथा 10 बीघा जमीन नहीं मिल जाती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा. अनशनकारी सत्यनारायण ने कहा कि प्लेन में यात्रा करने वाले अमीरों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है. गरीबों को भी इस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक मृतक बच्चों के परिजनों को एक करोड़ की आर्थिक सहायता राशि तथा घायलों को 50 लाख की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती, तब तक अनशन जारी रहेगा.
प्रशासन ने कहा, अनशनकारी युवकों से नहीं की बात: इधर, कार्यवाहक अतिरिक्त जिला कलक्टर विकास प्रजापति ने बताया कि मिनी सचिवालय के सामने तीन युवकों के अनशन पर बैठने की सूचना मिली है. फिलहाल अनशन कर रहे युवकों से किसी प्रकार की बातचीत प्रशासन द्वारा नहीं की गई है. इस कारण उनकी मांगों की जानकारी सामने नहीं आई. जल्द ही अनशन कर रहे युवाओं का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा. बता दें कि मनोहरथाना कस्बे के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी और 21 घायल हो गए थे. इस मुद्दे पर विपक्षी दल और युवा नेता नरेश मीणा भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं.